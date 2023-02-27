Про відремонтовані двері вуличного туалета відзвітувала адміністрація Красноармійського району Краснодарського краю, пишуть росЗМІ. Окрім того, свої заяви підкріпили фотодоказами, інформує 24 Канал.
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Матері ліквідованого окупанта відремонтували туалет
У місцевих телеграм-каналах розповіли, що мати одного з "двохсотих" мобіків поскаржилася адміністрації району на "побутову проблему" — відірвані вітром двері. І "без зайвих розмов" їй встановили нові.
Туалет до та після ремонту / телеграм-канали
До речі, активіст Сергій Стерненко зазначив: "На туалеті якраз тепер є літера Z".
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Замість сина – квіти й тортик
- У Дагестані родичам загиблих на війні проти України окупантів подарували тортики та квіти. Так місцева влада подякувала вбитим горе матерям за синів, які "служили в інтересах батьківщини".
- Тим часом у Ленінградській області рідним загиблих на війні до дня російського захисника вітчизни подарували піну для гоління та шампунь.
- Раніше адміністрація Владивостока вручила дружинам "двохсотих" загарбників ковбасні набори.
- У селі Алдан-Маадир родині ліквідованого на війні в Україні окупанта віддячили пачкою пельменів. До речі, другий їхній син досі бере участь у так званій "спецоперації", тож цілком ймовірно, що скоро сім'я отримає ще другу пачку.