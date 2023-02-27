Про відремонтовані двері вуличного туалета відзвітувала адміністрація Красноармійського району Краснодарського краю, пишуть росЗМІ. Окрім того, свої заяви підкріпили фотодоказами, інформує 24 Канал.

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Матері ліквідованого окупанта відремонтували туалет

У місцевих телеграм-каналах розповіли, що мати одного з "двохсотих" мобіків поскаржилася адміністрації району на "побутову проблему" — відірвані вітром двері. І "без зайвих розмов" їй встановили нові.

Туалет до та після ремонту / телеграм-канали

До речі, активіст Сергій Стерненко зазначив: "На туалеті якраз тепер є літера Z".

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