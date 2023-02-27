Об отремонтированных дверях уличного туалета отчиталась администрация Красноармейского района Краснодарского края, пишут росСМИ. Кроме того, свои заявления подкрепили фотодоказательствами, информирует 24 Канал.

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Матери ликвидированного оккупанта отремонтировали туалет

В местных телеграмм-каналах рассказали, что мать одного из "двухсотых" мобиков пожаловалась администрации района на "бытовую проблему" – оторванную ветром дверь. И "без лишних разговоров" ей установили новую.

Туалет до и после ремонта / телеграмм-каналы

Кстати, активист Сергей Стерненко отметил: "На туалете как раз теперь есть буква Z".

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