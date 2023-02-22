После этого, как эта новость разлетелась в СМИ, публикацию удалили. Однако ее копия сохранилась в архиве, сообщает 24 Канал.

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Вместо мужа-оккупанта – колбаса

Очевидно, "Лады" закончились. В частности, 22 февраля во Владивостоке женам ликвидированных российских захватчиков издали продуктовые наборы с колбасными изделиями.

Конечно, России невыгодно платить за каждого погибшего на войне против Украины, ведь их уже свыше 145 тысяч.

Местные власти сообщили, что вручение подарков проводилось совместно с компанией "Ратимир". На ее сайте отмечено, что это "один из ведущих российских брендов мясной продукции на Дальнем Востоке". Компания выпускает колбасы, сосиски, паштеты, консервы и полуфабрикаты.

И в другом регионе семьям мертвых оккупантов благодарят пельменями