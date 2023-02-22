Захватчик родом из Краснодарского края. Российские СМИ пишут, что ему было 33 года, передает 24 Канал.

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Ушел добровольцем

Оккупант раньше работал железнодорожником, а на фронт пошел добровольцем. Что именно всколыхнуло россиянина на такое решение – неизвестно. Вероятно, "вдохновила" собственная фамилия.

Путин родился в Тулуне Иркутской области. Там работал в "Русской железной дороге".

В 2012 году по распределению переехал в поселок Саянское Рыбинского района, где завел семью.

Украинские защитники ликвидировали врага 7 декабря. Похоронили Путина в Саянском.

В России оккупанта посмертно наградили орденом Мужества и написали статью в районную газету. Захватчика даже назвали "истинным патриотом".



Ликвидированный Путин / Фото из российских СМИ

Потери оккупантов

Украинские защитники по состоянию на 22 февраля ликвидировали уже 145 060 захватчиков. Только за минувшие сутки обезвредили 620 человек. Это официальная статистика Генштаба, однако настоящие цифры могут быть больше, поскольку сейчас идут активные бои.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что потери оккупантов достигли 200 тысяч. Однако говорится об убитых и раненых захватчиках.