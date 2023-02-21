Соответствующее видео распространили в сети, информирует 24 Канал. Это еще раз доказывает, что Вооруженные Силы Украины мощно дают отпор оккупантам, а те – несут безумные потери на фронте.

Важно Еще 10 танков и почти 800 захватчиков: свежие потери врага на 21 февраля

В Новосибирск сотни окупантов вернулись в гробах

На обнародованных кадрах можно увидеть, как в Новосибирск в аэропорт Толмачево привезли сотни деревянных гробов с российскими солдатами. На каждой из них висят свидетельства о смерти.

Как оказалось, все погибшие – мобилизованные, которых отправляли на войну в Украину. И это только из одной области.

Интересно, это так "спецоперация" идет по плану?

В Россию вернули мертвых окупантов: смотрите видео

Кремль скрывает настоящие потери своих солдат