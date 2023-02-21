Соответствующее видео распространили в сети, информирует 24 Канал. Это еще раз доказывает, что Вооруженные Силы Украины мощно дают отпор оккупантам, а те – несут безумные потери на фронте.
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В Новосибирск сотни окупантов вернулись в гробах
На обнародованных кадрах можно увидеть, как в Новосибирск в аэропорт Толмачево привезли сотни деревянных гробов с российскими солдатами. На каждой из них висят свидетельства о смерти.
Как оказалось, все погибшие – мобилизованные, которых отправляли на войну в Украину. И это только из одной области.
Интересно, это так "спецоперация" идет по плану?
В Россию вернули мертвых окупантов: смотрите видео
Кремль скрывает настоящие потери своих солдат
- Недавно политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что Россия не ценит ни чужих, ни своих людей, а поэтому упорно посылает мобилизованных солдат на смерть в Украину. Кремлю становится все труднее скрывать потери в войне, поэтому это может привести к недовольству среди россиян.
- Напомним, что общие боевые потери России по состоянию на 363-й день полномасштабного вторжения составляют 144 440 военных. Только за прошедшие сутки наши защитники и защитницы ликвидировали еще 760 окупантов.
- Украинские военные рассказали, что российская армия несет огромные потери на войне. Чтобы скрыть это, оккупанты неоднократно били по местам, где хранятся тела военнослужащих. Они даже срывали с погибших шевроны.