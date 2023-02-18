Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, не заметить последствия войны для России невозможно, когда одновременно гибнут сотни россиян из одного города.

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Каждый тысячный житель Владивостока погиб под Угледаром

Михаил Шейтельман рассказал, что во время разгрома российской группировки под Угледаром погибли от 500 до 1000 россиян из Владивостока. Даже если брать цифру в 500 человек, это означает что погиб каждый тысячный житель этого города.

При этом политтехнолог отметил, что в таком случае значительное количество жителей Владивостока одновременно занимается организацией похорон. В такой ситуации не заметить потери России в войне просто невозможно.

Это значит, что целый город Владивосток занимается похоронами. И как это скрыть, когда в городе погиб каждый тысячный? Это невозможно,

– сказал Шейтельман.

По мнению политтехнолога, российские потери еще можно было бы скрыть, когда они были "размазаны" по России, но количество потерь увеличивается, особенно во время точечных ударов ВСУ.

Россияне бегут от мобилизации

Ссылаясь на российских оппозиционеров, уже проживающих за пределами России, но поддерживающих связи со знакомыми, Шейтельман сказал, что в России такие потери не вызывают энтузиазма, а наоборот, вызывают страх войны и игнорирование мобилизации.

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Политтехнолог также подчеркнул, что Владимиру Путину не удалось превратить российские трупы в оружие, чтобы вызвать у россиян желание отомстить.

"Они, в результате своих неубедительных речей, своими кражами, о которых все, конечно, знают, своими хилыми выступлениями на мероприятиях и бедными картинками сказали всем: "бегите". И все, наверное, будут бежать. Не за границу, а от мобилизации ", – сказал Шейтельман.

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