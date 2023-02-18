Военные отмечают, что за минувшие сутки враг совершил более 70 обстрелов мирных населенных пунктов. В результате были повреждены газопровод и несколько жилых домов в Очакове и Херсоне. К счастью, обошлось без человеческих потерь.

Достойно внимания Артиллерия решает все: военный ВСУ рассказал, как подразделения эффективно уничтожают оккупантов

Воины ликвидировали вражескую ВРГ

Российская ДРГ пыталась высадиться на один из островов в дельте Днепра, однако эта попытка оказалась смертельной для оккупантов. Украинские военные уничтожили переоборудованную гражданскую моторную лодку вместе с личным составом.

В результате боевой работы 10 российских солдат стали "двухсотыми", а 2 беспилотных разведчика типа "Орлан-10" уже никогда не полетят.

Кроме того, наши воины уничтожили станции радиоэлектронной борьбы, противотанковый ракетный комплекс и крупнокалиберную артиллерийскую пушку-гаубицу.

Актуальные потери окупантов на 18 февраля

Новое наступление россиян приводит значительное пополнение в статистику Генштаба ВСУ. Собственно, за прошедшие сутки нашим воинам удалось "минуснуть" еще 1010 захватчиков. Общее количество ликвидированных ВСУ оккупантов по состоянию на 18 февраля составляет 142 270. Также враг несет колоссальные потери в технике:

танков – 3303;

боевых бронированных машин – 6533;

артиллерийских систем – 2 326;

РСЗО – 469;

средств ПВО – 243;

самолетов – 298;

вертолетов – 287;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2016;

крылатых ракет – 871;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5196;

специальной техники – 223.

За сутки наши воины уничтожили 5 танков, 13 боевых бронированных машин, 4 артиллерийские системы и 2 РСЗО, а еще 2 средства ПВО, 3 БпЛА оперативно-тактического уровня, 9 автомобилей и автоцистерн и 2 единицы специальной техники.