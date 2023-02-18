Військові зазначають, що за минулу добу ворог здійснив понад 70 обстрілів мирних населених пунктів. Внаслідок цього зазнали пошкоджень газогін та кілька житлових будинків в Очакові і Херсоні. На щастя, обійшлося без людських втрат.

Варте уваги Артилерія вирішує все: військовий ЗСУ розповів, як підрозділи ефективно нищать окупантів

Воїни ліквідували ворожу ДРГ

Російська ДРГ намагалась висадитись на один з островів в дельті Дніпра, однак ця спроба виявилась для окупантів смертельною. Українські військові знищили переобладнаний цивільний моторний човен разом із особовим складом.

У результаті бойової роботи 10 російських солдатів стали "двохсотими", а 2 безпілотних розвідники типу "Орлан-10" вже ніколи не полетять.

Крім цього, наші воїни знищили станції радіоелектронної боротьби, протитанковий ракетний комплекс та великокаліберну артилерійську гармату-гаубицю.

Актуальні втрати окупантів на 18 лютого

Новий наступ росіян зумовлює значне поповнення у статистику Генштабу ЗСУ. Власне, за минулу добу нашим воїнам вдалось "мінуснути" ще 1010 загарбників. Загальна кількість ліквідованих ЗСУ окупантів станом на 18 лютого становить 142 270. Також ворог зазнає колосальних втрат у техніці:

танків – 3 303;

бойових броньованих машин – 6 533;

артилерійських систем – 2 326;

РСЗВ – 469;

засобів ППО – 243;

літаків – 298;

гелікоптерів – 287;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 016;

крилатих ракет – 871;

кораблів/катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 196;

спеціальної техніки – 223.

Протягом доби наші воїни знищили 5 танків, 13 бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи та 2 РСЗВ, а ще 2 засоби ППО, 3 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 9 автомобілів і автоцистерн та 2 одиниці спеціальної техніки.