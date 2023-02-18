Про це для 24 каналу розповів політолог, військовий ЗСУ Кирило Сазонов. Він зазначив, що Росія до людей ставиться без жодного співчуття.

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"Можливо, ви помітили, що Кремль майже не забирає на війну людей з великих міст. Вони вважають, що не буде бунтів у місті, де живе 30 тисяч людей. А якщо щось й буде, то притиснути можна швидко. Кремль боїться, що протести у Санкт-Петербурзі чи Москві можуть вдарити по режиму. Думаю, що тактика продовжуватиметься", – розповів Сазонов.

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Скільки окупантів вмирають від артилерії

За словами військового, сучасна зброя здатна переважати над живою силою ворога. Відтак скільки б Кремль не мобілізував людей, але один літак чи артилерійська батарея може впоратися з ними.

Насправді артилерія вирішує все у цій війні. Приблизний аналіз показує, що загиблих від куль менше ніж 10%. Інші вмерли внаслідок артилерійських обстрілів, РСЗВ, авіації. Тобто сучасна зброя є головною. Якщо Захід дає її нам більше, то ефективніше можемо перемелювати живу хвилю, – розповів Сазонов.

Він зазначив, що окупанти вже під Бахмутом зрозуміли, що не можна захопити українські позиції, якщо там стоїть нормальна артилерія.

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