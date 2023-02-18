Про найголовніші події, які сталися 18 лютого, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Новий етап затяжної війни, як Путін хоче виснажити Захід: що західні ЗМІ пишуть про Україну

2:42 У Білому домі заявили, що вагнерівці втратили загиблими та пораненими на війні в Україні понад 30 тисяч найманців. Загинули орієнтовно 9 тисяч, з них половина – ЗСУ знешкодили з середини грудня. Варто зауважити, що 90% з вбитих в грудні – завербовані зеки.

2:00 Перша група з 635 українських військових завершила навчання на полігоні Графенвер в Німеччині, де США проводять загальновійськову підготовку та маневри. Наші бійці також тренувались на бойовій машині піхоти Bradley.

Друга група, в яку увійшли 710 українських військовослужбовців, вже також почала навчання на базі США в Німеччині. Бійці тренуватимуться на БМП Bradley та самохідних гаубицях M109 Paladin.

Ба більше, наступного тижня 890 наших військових почнуть тренування на бойових машинах Stryker.

1:22 У "Ашані" заперечують, що постачали "гуманітарну допомогу" російським загарбникам на тимчасово окуповані території. Там заявили, що не знали про постачання російській армії.

Auchan Retail вкрай здивований цими звинуваченнями, які аж ніяк не підтвердилися під час внутрішнього розслідування,

– кажуть в пресслужбі.

Компанія також заявила, що нібито в одному випадку – виконувала замовлення місцевої влади та не могла знати, на що підуть закуплені товари; в другому – збір "гуманітарної допомоги" влаштував власник торгового центру, де розташований один із "Ашанів", а не сам магазин.

00:27 Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто поїхав у Мінськ. Свій візит він пояснив тим, що нібито треба обговорити "забезпечення негайного миру". Посадовець каже, що закликав "білоруських партнерів" не сприяти продовженню війни або її розширенню.

Петер Сіярто заявив, що він там не спілкувався з росіянами. Мовляв, якби хотів це зробити, то поїхав би у Москву.