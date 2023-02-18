Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, наразі найскладніше на Кремінському напрямку.

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Яка нині ситуація на Луганщині

Як розповів Гайдай, на Кремінському напрямку складно, але контрольовано. Зараз немає суттєвого просування у російських окупантів, проте збільшилась кількість атак і обстрілів.

Водночас загарбники встановили потужну РЕБ (комплекс радіоелектронної боротьби – 24 Канал), тому українські захисники мають обмежені можливості використання БПЛА.

"Вагнерівці" закінчуються

За словами Гайдая, на Луганщині вже закінчуються "вагнерівці". Загалом зараз перебувають на фронті, підготовлені двомісячним курсом молодого бійця, мобілізовані окупанти.

Які населені пункти повністю розбиті на Луганщині

Гайдай наголосив, що росіяни вщент розбили Новоселівське, Макіївку та Куземівку.

Люди не можуть отримати медичну допомогу

Цивільне населення тимчасово окупованих територій позбавлено можливості отримувати медичну допомогу. Так, усі медзаклади окупанти переформатували під військові шпиталі.

На Луганщині очікують масованих атак окупантів

Нещодавно Сергій Гайдай повідомляв, що найближчими днями очікуються масовані атаки росіян на Луганщині. Зараз окупанти мають на меті виконати наказ Путіна – вийти на адмінкордони Луганської області.

За словами очільника регіону, загарбники вже стягнули на Луганщину велику кількість живої сили та техніки. Також фіксують збільшення кількості обстрілів, як артилерійських, так і авіа.