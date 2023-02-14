Таким чином, загарбники хочуть вийти на адмінкордони Луганської області. До речі, російські окупанти зараз намагаються відновити наступальні дії на Луганському напрямку, однак їм не вдається досягти успіху.

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На Луганщині очікують масованих атак окупантів

За словами очільника ОВА Сергія Гайдая, найближчими днями очікуються масовані атаки росіян на Луганщині. Зараз окупанти мають на меті виконати наказ диктатора Владіміра Путіна – вийти на адмінкордони Луганської області.

Вони вже стягнули до нас велику кількість живої сили та техніки, вже зараз фіксуємо збільшення кількості обстрілів, як артилерійських, так і авіа,

– зазначив Гайдай.

Він наголосив, що українські захисники вже готові дати відсіч російському ворогу.

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