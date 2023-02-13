Про це 24 Каналу розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, на Луганщині є 3 основні ділянки, на яких ворог концентрує свої зусилля – Сватове, Кремінна та Білогорівка.

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Як зазначив Гайдай, найгарячішими напрямками зараз є Кремінна та Білогорівка.

Якраз сьогодні о 4 годині ранку (росіяни – 24 Канал) поперли на Білогорівку з усіх боків. Але наші Сили оборони дали відсіч,

– повідомив голова Луганської ОВА.

Отримавши на горіхи від Збройних Сил України, ворог змушений був відійти.

Росіяни атакують біля Кремінної

Гайдай розповів, що також російські загарбники зранку 13 лютого пішли в атаку на Кремінському напрямку.

Дуже величезна кількість їх там полізла. Але повідтягувалися назад після бойового зіткнення з нашими Силами оборони,

– зазначив очільник Луганської ОВА.

Що стосується Сватівського напрямку, то там ситуація для наших Сил оборони стабільніша. Ворог там міцно тримається, але потужних атак не здійснює.

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"Найближчими днями очікуємо цілодобових атак"

Росіяни готуються до масштабного наступу на Сході України. Однак, за словами Гайдая, якщо хтось вважає, що великий наступ почнеться о певній годині у якийсь визначений день, то такого не буде.

Вже зараз відбувається підготовка до цього наступу. Вже збільшилася кількість обстрілів та авіаційних ударів. Також зросла кількість атак невеликими групами, які зондують наші слабкі місця,

– розповів очільник Луганської ОВА.

У окупантів є багато резервів особового складу та техніки.

"Тому чекаємо, що росіяни почнуть цілодобові масовані атаки буквально найближчими днями", – зазначив Гайдай.

Які сили Росія стягнула на Луганщину

Росія сконцентрувала на Луганському напрямку різноманітні підрозділи.

"Якщо брати Кремінну, то зондування проводять і спецпризначенці, і представники ГРУ. У них були й "200-і", і "300-і". Наші хлопці їх і у полон брали. Там діють професійні спецпризначенці. Але вони так само гинуть", – сказав Гайдай.

Також на Луганщині є велика кількість нещодавно мобілізованих росіян, яких кидають на українські позиції хвилями. Як зазначив Гайдай, в одну атаку керівництво відправляє в основному по пів взводу – тобто по 15 – 20 окупантів.

Російські підрозділи тримають в ізоляції

Очільник Луганської ОВА розповів, що підрозділи з різних регіонів Росії тримають в ізоляції один від одного, щоб серед окупантів не розповсюджувалися панічні настрої.

"Наші хлопці дають їм добрячого прочухана. Вони можуть між собою спілкуватися і розповідати, що бачили на власні очі під час наступу", – сказав Гайдай.

Також керівництво окупантів дуже жорстко чинить з тими, хто відмовляється йти у бій або тікає під час наступу.

Були випадки, коли перед вишикуваними військовими декого, хто втікав, виводили й розстрілювали. Також росіяни вже давно використовують загородзагони. Якщо якийсь підрозділ повністю втікає назад, то його розстрілюють,

– розповів Гайдай.

Однак якщо під час наступу "відтягнеться" кілька поранених, то їх не чіпають. Втім, за словами голови Луганської ОВА, ніхто не відправляє поранених росіян додому. Їх трохи "підлатають" і знову відправляють на фронт.

Ситуація на фронті: коротко