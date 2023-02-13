Росіяни справді йдуть в атаку на Сході України. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Харук.

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Однак, за його словами, зараз немає такої ситуації, щоб масовані сили ворога зібралися і кинулися у наступ в одному місці.

"Зараз росіяни намагаються принаймні на 3 достатньо розкиданих ділянках протиснути нашу оборону", – зазначив Харук.

Росіяни намагаються протиснути оборону ЗСУ

Військовий експерт зазначив, що росіяни концентрують свої зусилля на наступі на кількох напрямках, таких як:

Бахмут, який вже кілька місяців перебуває у центрі нашої уваги.

Вугледар, де успішно утилізується російська морська піхота з Далекого Сходу. Харук повідомив, що цей підрозділ доукомплектували моряками, яких зняли прямо з кораблів.

Кремінна на Луганщині, де росіяни за будь-яку ціну намагаються нівелювати успіхи українського наступу на Харківщині й таким чином зайняти кращі позиції.

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Окупантам не вистачає сил для прориву

Як зазначив Харук, складно однозначно схарактеризувати дії ворога на фронті.

"Чи це є повномасштабний наступ, чи розвідка боєм, важко сказати. Адже немає повної інформації стосовно російських резервів", – сказав військовий експерт.

Він додав, що росіяни перекинули на Луганщину 2 мотострілецьку дивізію, яка відновлювала свою боєздатність у Білорусі.

Росія підтягує в Україну певні сили. Чи вистачить цього для пролому нашої оборони? Тобто не продавлювання, коли наші війська змушені на певний час відходити, а саме коли оборона буде прорвана і росіяни вирвуться на оперативний простір. Ні, для цього росіянам не вистачає сил,

– наголосив Харук.

Росія може почати наступ не раніше весни

Він додав, що найімовірнішим є припущення Білого дому про те, що якщо окупанти й планують почати широкомасштабний наступ, то це станеться не раніше весни.

"Ще місяць вони точно не стягнуть таких військ. Поки що не видно серйозних ознак зосередження саме такого угруповання (для масштабного наступу – 24 Канал)", – сказав Харук.

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