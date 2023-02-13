Россияне действительно идут в атаку на Востоке Украины. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Харук.

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Однако, по его словам, сейчас нет такой ситуации, чтобы массированные силы врага собрались и устремились в наступление в одном месте.

"Сейчас россияне пытаются по крайней мере на 3 достаточно разбросанных участках продавить нашу оборону", – отметил Харук.

Россияне пытаются продавить оборону ВСУ

Военный эксперт отметил, что россияне концентрируют свои усилия на наступлении на нескольких направлениях, таких как:

Бахмут, уже несколько месяцев находящийся в центре нашего внимания.

Угледар, где успешно утилизируется российская морская пехота с Дальнего Востока. Харук сообщил, что это подразделение доукомплектовано моряками, которых сняли прямо с кораблей.

Кременная в Луганской области, где россияне любой ценой пытаются нивелировать успехи украинского наступления в Харьковской области и таким образом занять лучшие позиции.

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Оккупантам не хватает сил для прорыва

Как отметил Харук, сложно однозначно охарактеризовать действия врага на фронте.

"Это полномасштабное наступление или разведка боем, трудно сказать. Ведь нет полной информации относительно российских резервов", – сказал военный эксперт.

Он добавил, что россияне перебросили в Луганскую область 2 мотострелковую дивизию, восстанавливавшую свою боеспособность в Беларуси.

Россия подтягивает определенные силы в Украину. Хватит ли этого для пролома нашей обороны? То есть не продавливания, когда наши войска вынуждены на время отходить, а именно когда оборона будет прорвана и россияне вырвутся на оперативное пространство. Нет, для этого россиянам не хватает сил,

– подчеркнул Харук.

Россия может начать наступление не раньше весны

Он добавил, что наиболее вероятным является предположение Белого дома о том, что если оккупанты и планируют начать широкомасштабное наступление, это произойдет не раньше весны.

"Еще месяц они точно не стянут такие войска. Пока не видно серьезных признаков сосредоточения именно такой группировки (для масштабного наступления – 24 Канал)", – сказал Харук.

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