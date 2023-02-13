24 Канал анализирует ситуацию на фронте по данным Генштаба ВСУ и мониторинговой карты Deepstate.
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Росгвардейцы в Херсонской области, попытки наступления на Востоке
Россияне несут значительные потери, особенно в живой силе. Впрочем, продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Все больше оккупантов с обморожением конечностей
Из-за низкого уровня обеспечения зимним снаряжением с января 2023-го значительно возросло количество российских военнослужащих с признаками обморожения конечностей. Так, в медицинских учреждениях Горловки Донецкой области количество пациентов с таким диагнозом составляет до 30% всех раненых.
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Силы обороны отразили атаки врага в районах 10 населенных пунктов
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Кременная и Белогоровка в Луганской области; Выемка, Федоровка, Васюковка, Бахмут, Ивановское и Клищиевка Донецкой области и Железнодорожное в Запорожье.
В то же время противник нанес 4 ракетных удара и совершил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины,
– отметили в Генштабе ВСУ.
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Ситуация на фронте: смотрите карту
Мощные удары по захватчикам
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 3 – по позициям зенитно-ракетных комплексов. Наши ракетчики и артиллеристы поразили 10 районов сосредоточения живой силы, 1 позицию противовоздушной обороны и 3 боеприпаса врага.
Что происходит на разных направлениях фронта
- На Волынской, Полесской, Северской и Слобожанской – без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Вражеские обстрелы подверглись районам 18 населенных пунктов. Среди них Товстодубово, Бачевск, Басовка и Поповка Сумской области и Красное, Глубокое, Волчанск, Фиголовка, Новомлынск и Двухлетняя на Харьковщине.
- На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы по 22 районам населенных пунктов. В частности, пострадали Кисловка, Котляровка, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области.
- На Бахмутском – танковых, минометных и артиллерийских обстрелов, подверглись Спорное, Васюковка, Ивано-Дарьевка, Парасковеевка, Железнянское, Часов Яр, Бахмут, Ступочки и Клещиевка. В общей сложности 16 населенных пунктов.
- На Авдеевском и Новопавловском – под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 25 населенных пунктов, включая Тонечко, Авдеевку, Первомайский, Золотую Ниву, Невельский, Красногоровку, Марьинку, Пречистовку и Богоявленку Донецкой области.
- В Запорожском направлении под огнем врага оказались Времевка и Новополь на Донетчине; Гуляйполе, Степное, Ольговское, Новоданиловка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Степногорск и Волшебное Запорожской области и Никополь на Днепропетровщине.
- На Херсонском от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Херсон, а также районы 20 населенных пунктов. В частности, Милово, Змиевка, Республиканец, Новокаиры, Веселое, Никольское, Антоновка и Днепровское Херсонской области.