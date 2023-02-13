24 Канал аналізує ситуацію на фронті за даними Генштабу ЗСУ та моніторингової карти Deepstate.
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Росгвардійці на Херсонщині, спроби наступу на Сході
Росіяни зазнають значних втрат, особливо у живій силі. Втім, продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
Дедалі більше окупантів з обмороженням кінцівок
Через низький рівень забезпечення зимовим спорядженням, з січня 2023-го значно зросла кількість російських військовослужбовців з ознаками обмороження кінцівок. Так, у медичних закладах Горлівки Донецької області кількість пацієнтів з таким діагнозом складає до 30% від усіх поранених.
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Сили оборони відбили атаки ворога в районах 10 населених пунктів
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Кремінна і Білогорівка на Луганщині; Виїмка, Федорівка, Васюківка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка Донецької області та Залізничне на Запоріжжі.
Водночас противник завдав 4 ракетних удари та здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України,
– наголосили в Генштабі ЗСУ.
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Ситуація на фронті: дивіться карту
Потужні удари по загарбниках
Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів, а також 3 – по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Наші ракетники і артилеристи уразили 10 районів зосередження живої сили, 1 позицію протиповітряної оборони та 3 склади боєприпасів ворога.
Що відбувається на різних напрямках фронту
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському – без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони 18 населених пунктів. Серед них Товстодубове, Бачівськ, Басівка і Попівка Сумської області та Красне, Глибоке, Вовчанськ, Фиголівка, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині.
- На Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли по 22 районах населених пунктів. Зокрема, постраждали Кислівка, Котлярівка, Піщане і Берестове Харківської області та Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині.
- На Бахмутському – танкових, мінометних та артилерійських обстрілів, зазнали Спірне, Васюківка, Івано-Дар'ївка, Парасковіївка, Залізнянське, Часів Яр, Бахмут, Ступочки і Кліщіївка. Загалом 16 населених пунктів.
- На Авдіївському та Новопавлівському – під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 25 населених пунктів, включно з Тоненьким, Авдіївкою, Первомайським, Золотою Нивою, Невельським, Красногорівкою, Мар'їнкою, Пречистівкою та Богоявленкою Донецької області.
- На Запорізькому напрямку під вогнем ворога опинилися Времівка і Новопіль на Донеччині; Гуляйполе, Степове, Ольгівське, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Степногірськ і Чарівне Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині.
- На Херсонському – від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Херсон, а також райони 20 населених пунктів. Зокрема, Милове, Зміївка, Республіканець, Новокаїри, Веселе, Микільське, Антонівка та Дніпровське Херсонської області.