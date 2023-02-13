24 Канал аналізує ситуацію на фронті за даними Генштабу ЗСУ та моніторингової карти Deepstate.

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Росгвардійці на Херсонщині, спроби наступу на Сході

Росіяни зазнають значних втрат, особливо у живій силі. Втім, продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Зверніть увагу! Для посилення контрдиверсійних заходів на тимчасово окупованих територіях Херсонської області ворог направив туди близько 200 військовослужбовців росгвардії. Їх розселили на базі відпочинку Чайка в селищі Лазурне. Для своєї безпеки, загарбники обмежили там пересування місцевих жителів.

Дедалі більше окупантів з обмороженням кінцівок

Через низький рівень забезпечення зимовим спорядженням, з січня 2023-го значно зросла кількість російських військовослужбовців з ознаками обмороження кінцівок. Так, у медичних закладах Горлівки Донецької області кількість пацієнтів з таким діагнозом складає до 30% від усіх поранених.

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Сили оборони відбили атаки ворога в районах 10 населених пунктів

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Кремінна і Білогорівка на Луганщині; Виїмка, Федорівка, Васюківка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка Донецької області та Залізничне на Запоріжжі.

Водночас противник завдав 4 ракетних удари та здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України,

– наголосили в Генштабі ЗСУ.

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Ситуація на фронті: дивіться карту

Потужні удари по загарбниках

Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів, а також 3 – по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Наші ракетники і артилеристи уразили 10 районів зосередження живої сили, 1 позицію протиповітряної оборони та 3 склади боєприпасів ворога.

Що відбувається на різних напрямках фронту