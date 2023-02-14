Про актуальну ситуацію на фронтах станом на ранок 14 лютого доповіли у Генштабі ЗСУ. Українські захисники та захисниці вже 356 діб героїчно обороняють Україну від повномасштабного вторгнення.

Зверніть увагу Як можна змусити росіян відступити: військовий експерт назвав необхідну зброю

Російські окупанти намагалися наступати у напрямках Куп'янська, Лимана, Бахмута, Авдіївки, Новопавлівки. Окупанти зазнають колосальних втрат. На концерт до Кобзона вже вдалося відправити 139 080 загарбників.

Українські захисники блискуче відбили низку ворожих атак на території:

Харківської області;

Донецької області;

Луганської області.

ЗСУ посилюють оборону.

Що відбувається на фронті 14 лютого: дивіться на карті

Важливо! Українців попередили, що загроза завдання ракетних ударів по території України залишається високою. Людей просять не ігнорувати сповіщення повітряної тривоги. Коли повідомляють про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту.

ЗСУ завдали по ворогу низку ударів

Упродовж доби захисники українського неба завдали 15 авіаударів по російських окупантах. Українські герої збили:

2 Су-24М;

Су-25.

Українські ракетно-артилерійські війська атакували також командний пункт та склад боєприпасів російських окупантів.