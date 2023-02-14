Про актуальну ситуацію на фронтах станом на ранок 14 лютого доповіли у Генштабі ЗСУ. Українські захисники та захисниці вже 356 діб героїчно обороняють Україну від повномасштабного вторгнення.
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Російські окупанти намагалися наступати у напрямках Куп'янська, Лимана, Бахмута, Авдіївки, Новопавлівки. Окупанти зазнають колосальних втрат. На концерт до Кобзона вже вдалося відправити 139 080 загарбників.
Українські захисники блискуче відбили низку ворожих атак на території:
- Харківської області;
- Донецької області;
- Луганської області.
ЗСУ посилюють оборону.
Що відбувається на фронті 14 лютого: дивіться на карті
ЗСУ завдали по ворогу низку ударів
Упродовж доби захисники українського неба завдали 15 авіаударів по російських окупантах. Українські герої збили:
- 2 Су-24М;
- Су-25.
Українські ракетно-артилерійські війська атакували також командний пункт та склад боєприпасів російських окупантів.