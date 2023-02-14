Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Михайло Притула. Потужна артилерія допоможе ефективно знищувати ворожу артилерію, піхоту та бронетехніку на великих відстанях.

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Фахівець пояснює, що коли піхота залишається сама в окопах без підтримки, логістики та боєприпасу, то єдиний варіант, який у неї залишається – лише відступати.

Ми це будемо спостерігати найближчим часом. Зараз вони кидають велику кількість на Бахмут, там зазнають доволі серйозні поразки – розуміють, що результату там не буде. І зараз будуть відкочуватися назад,

– заявив Михайло Притула.

Крім того, на його думку, Росія продовжить спроби мобілізувати ще певну кількість людей. Тому Україні також потрібна й сучасна авіація, аби переобладнати авіаційний парк і перейти на нову техніку й боєприпаси.

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Західна артилерія в Україні

Наші західні партнери ще з перших місяців повномасштабного вторгнення робили акцент на постачанні Україні саме сучасної артилерії.

До паритету з Росією ми поки не дійшли, але в цьому аспекті партнери неабияк підсилили нашу обороноздатність. Якщо говорити лише про калібр стандарту НАТО в 155 міліметрів, нам передали таке озброєння:

САУ KRAB (Польща);

гаубиці M777 (США, Австралія, Канада);

гаубиці FH70 (Італія);

САУ Panzerhaubitze 2000 (Німеччина, Нідерланди);

САУ CAESAR (Франція, Данія);

САУ M109 (Норвегія);

САУ Zuzana 2 (Словаччина, Данія, Німеччина, Норвегія).

Загалом рахунок переданих нам західних зразків артилерії вже пішов на сотні. І цей процес досі триває. Яскравий приклад – Данія, яка передала нам усі свої самохідні артилерійські установки CAESAR.

Також вирішила передати Україні всі свої 155-міліметрові гаубиці й Естонія. Крім того, партнери надають нам і радянську артилерію зі своїх запасів. Найбільше – ще на початку повномасштабного вторгнення.