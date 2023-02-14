Об актуальной ситуации на фронте по состоянию на утро 14 февраля доложили в Генштабе ВСУ. Украинские защитники и защитницы уже 356 суток героически защищают Украину от полномасштабного вторжения.

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Российские оккупанты пытались наступать на направлениях Купянска, Лимана, Бахмута, Авдеевки, Новопавловки. Оккупанты терпят колоссальные потери. На концерт к Кобзону уже удалось отправить 139 080 захватчиков.

Украинские защитники блестяще отразили ряд вражеских атак на территории:

Харьковской области;

Донецкой области;

Луганской области.

ВСУ усиливают оборону.

Что происходит на фронте 14 февраля: смотрите на карте

Важно! Украинцев предупредили, что угроза нанесения ракетных ударов по территории Украины остается высокой. Людей просят не игнорировать уведомления воздушной тревоги. Когда сообщают об угрозе, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.

ВСУ нанесли по врагу ряд ударов

За сутки защитники украинского неба нанесли 15 авиаударов по российским оккупантам. Украинские герои сбили:

2 Су-24М;

Су-25.

Украинские ракетно-артиллерийские войска атаковали командный пункт и склад боеприпасов российских оккупантов.