З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 138 340 своїх солдатів. Ба більше, Генштаб ЗСУ постійно уточнює дані, втрати можуть бути навіть вищими.

До теми За останні 2 тижні Росія могла зазнати найбільших втрат у війні, – розвідка Британії

Які втрати ворога у техніці

танків – 3283 (+3)

бойових броньованих машин – 6492 (+4)

артилерійських систем – 2290 (+3)

РСЗВ – 465 (+0)

засобів ППО – 234 (+0)

літаків – 296 (+0)

гелікоптерів – 286 (+0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+0)

крилатих ракет – 857 (+0)

кораблів та катерів – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5150 (+2)

спеціальної техніки – 217 (+2)



Актуальні втрати ворога / Генштаб ЗСУ

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