З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 138 340 своїх солдатів. Ба більше, Генштаб ЗСУ постійно уточнює дані, втрати можуть бути навіть вищими.
До теми За останні 2 тижні Росія могла зазнати найбільших втрат у війні, – розвідка Британії
Які втрати ворога у техніці
- танків – 3283 (+3)
- бойових броньованих машин – 6492 (+4)
- артилерійських систем – 2290 (+3)
- РСЗВ – 465 (+0)
- засобів ППО – 234 (+0)
- літаків – 296 (+0)
- гелікоптерів – 286 (+0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+0)
- крилатих ракет – 857 (+0)
- кораблів та катерів – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5150 (+2)
- спеціальної техніки – 217 (+2)
Актуальні втрати ворога / Генштаб ЗСУ