З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 138 340 своїх солдатів. Ба більше, Генштаб ЗСУ постійно уточнює дані, втрати можуть бути навіть вищими.

До теми За останні 2 тижні Росія могла зазнати найбільших втрат у війні, – розвідка Британії

Які втрати ворога у техніці

  • танків – 3283 (+3)
  • бойових броньованих машин – 6492 (+4)
  • артилерійських систем – 2290 (+3)
  • РСЗВ – 465 (+0)
  • засобів ППО – 234 (+0)
  • літаків – 296 (+0)
  • гелікоптерів – 286 (+0)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+0)
  • крилатих ракет – 857 (+0)
  • кораблів та катерів – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5150 (+2)
  • спеціальної техніки – 217 (+2)


Актуальні втрати ворога / Генштаб ЗСУ