За минулу добу окупанти завдали 4 ракетних удари та здійснили 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза нових атак по всій території України залишається високою.
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ЗСУ потужно відбивають атаки ворога
Наші захисники відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Кремінна і Білогорівка на Луганщині; Виїмка, Федорівка, Васюківка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка Донецької області та Залізничне на Запоріжжі.
Що нині відбувається на фронті
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін. Ворожих обстрілів зазнали райони 18 населених пунктів. Серед них – Товстодубове, Бачівськ, Басівка і Попівка Сумської області та Красне, Глибоке, Вовчанськ, Фиголівка, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині.
- На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 22 районів населених пунктів. Зокрема це – Кислівка, Котлярівка, Піщане і Берестове Харківської області та Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині.
- На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Спірне, Васюківка, Івано-Дар’ївка, Парасковіївка, Залізнянське, Часів Яр, Бахмут, Ступочки і Кліщіївка. Загалом – 16 населених пунктів.
- На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 25 населених пунктів, включно з Тоненьким, Авдіївкою, Первомайським, Золотою Нивою, Невельським, Красногорівкою, Мар’їнкою, Пречистівкою та Богоявленкою Донецької області.
- На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали Времівка і Новопіль на Донеччині; Гуляйполе, Степове, Ольгівське, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Степногірськ і Чарівне Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині.
- На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони 20 населених пунктів, зокрема, Милове, Зміївка, Республіканець, Новокаїри, Веселе, Микільське, Антонівка та Дніпровське Херсонської області.
На Херсонщину відправили майже 200 військових Росгвардії
У Херсонську область ворог направив близько 200 військовослужбовців Росгвардії для посилення контрдиверсійних заходів. Їх розселили на території бази відпочинку "Чайка" у населеному пункті Лазурне, а для безпеки окупантів у селищі обмежено пересування місцевих жителів.
Окупанти обморожують кінцівки
З січня цього року значно зросла кількість загарбників з ознаками обмороження кінцівок. Це все – через низький рівень забезпечення зимовим обмундируванням.
Так, у медичних закладах Горлівки Донецької області кількість пацієнтів з таким діагнозом складає до 30% від усіх поранених.
Шалені втрати загарбників
За минулу добу наша авіація завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.
Окрім цього, наші ракетники і артилеристи уразили 10 районів зосередження живої сили, 1 позицію протиповітряної оборони та 3 склади боєприпасів противника.
Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення росіяни вже втратили 137 780 своїх солдатів. Втрати у техніці:
- танків – 3280 (+13);
- бойових броньованих машин – 6488 (+14);
- артилерійських систем – 2287 (+17);
- РСЗВ – 465 (+2);
- засобів ППО – 234 (+0);
- літаків – 296 (+1);
- гелікоптерів – 286 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+10);
- крилатих ракет – 857 (+0);
- кораблів та катерів – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5148 (+14);
- спеціальної техніки – 215 (+1).