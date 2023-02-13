За минувшие сутки оккупанты нанесли 4 ракетных удара и совершили 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза новых атак по всей территории Украины остается высокой.

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ВСУ мощно отбивают атаки врага

Наши защитники отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Кременная и Белогоровка в Луганской области; Выемка, Федоровка, Васюковка, Бахмут, Ивановское и Клищиевка Донецкой области и Зализничное на Запорожье.

Что сейчас происходит на фронте

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений. Вражеским обстрелам подверглись районы 18 населенных пунктов. Среди них – Толстодубово, Бачевск, Басовка и Поповка Сумской области и Красное, Глубокое, Волчанск, Фиголовка, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области.

без существенных изменений. Вражеским обстрелам подверглись районы 18 населенных пунктов. Среди них – Толстодубово, Бачевск, Басовка и Поповка Сумской области и Красное, Глубокое, Волчанск, Фиголовка, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы 22 районов населенных пунктов. В частности, это – Кисловка, Котляровка, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка на Луганщине.

противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы 22 районов населенных пунктов. В частности, это – Кисловка, Котляровка, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка на Луганщине. На Бахмутском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам, в частности, подверглись Спорное, Васюковка, Ивано-Дарьевка, Парасковеевка, Железнянское, Часов Яр, Бахмут, Ступочки и Клищиевка. Всего – 16 населенных пунктов.

танковым, минометным и артиллерийским обстрелам, в частности, подверглись Спорное, Васюковка, Ивано-Дарьевка, Парасковеевка, Железнянское, Часов Яр, Бахмут, Ступочки и Клищиевка. Всего – 16 населенных пунктов. На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 25 населенных пунктов, включая Тоненькое, Авдеевку, Первомайское, Золотую Ниву, Невельское, Красногоровку, Марьинку, Пречистовку и Богоявленку Донецкой области.

под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 25 населенных пунктов, включая Тоненькое, Авдеевку, Первомайское, Золотую Ниву, Невельское, Красногоровку, Марьинку, Пречистовку и Богоявленку Донецкой области. На Запорожском направлении огневому влиянию подверглись Времьевка и Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Степное, Ольговское, Новоданиловка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Степногорск и Волшебное Запорожской области и Никополь на Днепропетровщине.

огневому влиянию подверглись Времьевка и Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Степное, Ольговское, Новоданиловка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Степногорск и Волшебное Запорожской области и Никополь на Днепропетровщине. На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы 20 населенных пунктов, в частности, Милово, Змиевка, Республиканец, Новокаиры, Веселое, Никольское, Антоновка и Днепровское Херсонской области.

В Херсонскую область отправили почти 200 военных Росгвардии

В Херсонскую область враг направил около 200 военнослужащих Росгвардии для усиления контрдиверсионных мер. Их расселили на территории базы отдыха "Чайка" в населенном пункте Лазурное, а для безопасности оккупантов в поселке ограничено передвижение местных жителей.

Оккупанты обмораживают конечности

С января этого года значительно возросло количество захватчиков с признаками обморожения конечностей. Это все – из-за низкого уровня обеспечения зимним обмундированием.

Так, в медицинских учреждениях Горловки Донецкой области количество пациентов с таким диагнозом составляет до 30% всех раненых.

Огромные потери захватчиков

За прошедшие сутки наша авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, наши ракетчики и артиллеристы поразили 10 районов сосредоточения живой силы, 1 позицию противовоздушной обороны и 3 состава боеприпасов противника.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения россияне уже потеряли 137 780 своих солдат. Потери в технике: