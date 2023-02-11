Кремль скапливает десятки тысяч солдат за пределами радиуса действия высокоточных ракет американского производства. Предполагается, что они могут готовиться к окружению украинских сил, расположенных в Донецкой и Луганской областях.

Важно Как Угледар стал местом боевого позора России и смерти элиты оккупационной армии

На каком направлении россияне могут открыть фронт

Атака с нового фронта возможна разве что из-за приближения оккупантов с территории самой России. Потому украинцы внимательно следят за перемещениями сил и техники вокруг пограничного города Сумы, а также за попытками вернуться в Харьковскую область.

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк ожидает, что российская армия попытается захватить Донбасс, а затем "объявит о завершении спецоперации" и вызовет переговоры.

Это будет уже третья попытка России захватить Донбасс с начала войны – первые две потерпели неудачу.

Очередное наступление россиян будет неудачным

Британское оборонное разведывательное управление отметило, что Россия пыталась начать "большие наступательные операции" еще с начала января, но ей удавалось завоевать всего несколько сотен метров территории в неделю за неимением боеприпасов и маневровых подразделений.

Россия хочет действовать быстро, а президент Владимир Путин постоянно давит на своего новоназначенного командующего в Украине генерала Валерия Герасимова. Кремлевский диктатор пытается захватить территорию Донецкой и Луганской областей, чтобы продемонстрировать "успех" внутренней и международной аудитории после месяцев позорных неудач.

Актуальные потери врага на 11 февраля

Новое наступление россиян не несет ничего, кроме бешеных потерь врага. С 24 февраля 2022 года россияне потеряли в Украине уже 136 880 единиц личного состава. Только за минувшие сутки наши военные ликвидировали 1140 врагов.

Потери противника в технике: