Кремль скапливает десятки тысяч солдат за пределами радиуса действия высокоточных ракет американского производства. Предполагается, что они могут готовиться к окружению украинских сил, расположенных в Донецкой и Луганской областях.
Важно Как Угледар стал местом боевого позора России и смерти элиты оккупационной армии
На каком направлении россияне могут открыть фронт
Атака с нового фронта возможна разве что из-за приближения оккупантов с территории самой России. Потому украинцы внимательно следят за перемещениями сил и техники вокруг пограничного города Сумы, а также за попытками вернуться в Харьковскую область.
Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк ожидает, что российская армия попытается захватить Донбасс, а затем "объявит о завершении спецоперации" и вызовет переговоры.
Это будет уже третья попытка России захватить Донбасс с начала войны – первые две потерпели неудачу.
Очередное наступление россиян будет неудачным
Британское оборонное разведывательное управление отметило, что Россия пыталась начать "большие наступательные операции" еще с начала января, но ей удавалось завоевать всего несколько сотен метров территории в неделю за неимением боеприпасов и маневровых подразделений.
Россия хочет действовать быстро, а президент Владимир Путин постоянно давит на своего новоназначенного командующего в Украине генерала Валерия Герасимова. Кремлевский диктатор пытается захватить территорию Донецкой и Луганской областей, чтобы продемонстрировать "успех" внутренней и международной аудитории после месяцев позорных неудач.
Актуальные потери врага на 11 февраля
Новое наступление россиян не несет ничего, кроме бешеных потерь врага. С 24 февраля 2022 года россияне потеряли в Украине уже 136 880 единиц личного состава. Только за минувшие сутки наши военные ликвидировали 1140 врагов.
Потери противника в технике:
- танков – 3267 (+9);
- боевых бронированных машин – 6474 (+3);
- артиллерийских систем – 2270 (+19);
- РСЗО – 463 (+0);
- средств ПВО – 234 (+1);
- самолетов – 295 (+0);
- вертолетов – 286 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1997 (+27);
- крылатых ракет – 857 (+61);
- кораблей и катеров – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 5134 (+8);
- специальной техники – 214 (+3).