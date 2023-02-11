Кремль скупчує десятки тисяч солдатів за межами радіуса дії високоточних ракет американського виробництва. Припускають, що вони можуть готуватися до оточення українських сил, розташованих у Донецькій і Луганській областях.

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На якому напрямку росіяни можуть відкрити фронт

Атака з нового фронту можлива, хіба що, через наближення окупантів з території самої Росії. Тому українці уважно стежать за переміщеннями сил та техніки навколо прикордонного міста Суми, а також за будь-якими спробами повернутися в Харківську область.

Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк очікує, що російська армія спробує захопити Донбас, а потім "оголосить про завершення спецоперації" і викличе на переговори.

Це буде вже третя спроба Росії захопити Донбас з початку війни – перші дві зазнали невдачі.

Черговий наступ росіян буде невдалим

Британське оборонне розвідувальне управління зауважило, що Росія намагалася розпочати "великі наступальні операції" ще з початку січня, але їй вдавалося завоювати лише кілька сотень метрів території на тиждень через брак боєприпасів і маневрових підрозділів.

Росія хоче діяти швидко, а президент Владімір Путін постійно тисне на свого новопризначеного командувача в Україні, генерала Валерія Герасимова. Кремлівський диктатор намагається захопити територію Донецької та Луганської областей, аби продемонструвати "успіх" внутрішній і міжнародній аудиторії після місяців ганебних невдач.

Актуальні втрати ворога на 11 лютого

Новий наступ росіян не несе нічого, окрім шалених втрат ворога. З 24 лютого 2022 року росіяни втратили в Україні вже 136 880 одиниць особового складу. Тільки за минулу добу наші військові ліквідували 1 140 ворогів.

Втрати противника у техніці: