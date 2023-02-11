Кремль скупчує десятки тисяч солдатів за межами радіуса дії високоточних ракет американського виробництва. Припускають, що вони можуть готуватися до оточення українських сил, розташованих у Донецькій і Луганській областях.
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На якому напрямку росіяни можуть відкрити фронт
Атака з нового фронту можлива, хіба що, через наближення окупантів з території самої Росії. Тому українці уважно стежать за переміщеннями сил та техніки навколо прикордонного міста Суми, а також за будь-якими спробами повернутися в Харківську область.
Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк очікує, що російська армія спробує захопити Донбас, а потім "оголосить про завершення спецоперації" і викличе на переговори.
Це буде вже третя спроба Росії захопити Донбас з початку війни – перші дві зазнали невдачі.
Черговий наступ росіян буде невдалим
Британське оборонне розвідувальне управління зауважило, що Росія намагалася розпочати "великі наступальні операції" ще з початку січня, але їй вдавалося завоювати лише кілька сотень метрів території на тиждень через брак боєприпасів і маневрових підрозділів.
Росія хоче діяти швидко, а президент Владімір Путін постійно тисне на свого новопризначеного командувача в Україні, генерала Валерія Герасимова. Кремлівський диктатор намагається захопити територію Донецької та Луганської областей, аби продемонструвати "успіх" внутрішній і міжнародній аудиторії після місяців ганебних невдач.
Актуальні втрати ворога на 11 лютого
Новий наступ росіян не несе нічого, окрім шалених втрат ворога. З 24 лютого 2022 року росіяни втратили в Україні вже 136 880 одиниць особового складу. Тільки за минулу добу наші військові ліквідували 1 140 ворогів.
Втрати противника у техніці:
- танків – 3267 (+9);
- бойових броньованих машин – 6474 (+3);
- артилерійських систем – 2270 (+19);
- РСЗВ – 463 (+0);
- засобів ППО – 234 (+1);
- літаків – 295 (+0);
- гелікоптерів – 286 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1997 (+27);
- крилатих ракет – 857 (+61);
- кораблів та катерів – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5134 (+8);
- спеціальної техніки – 214 (+3).