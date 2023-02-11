Об этом предупредил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, помимо активных боевых действий на Востоке Россия продолжает ракетный террор мирного населения.

Внимание Кремль готовит новое наступление в Украине: Столтенберг сделал заявление об оружии

Мы видим, что россияне продолжают вести наступательные действия в Донбассе. Боевые действия вокруг Бахмута остаются жестокими, даже сейчас, когда мы с вами здесь разговариваем,

– заметил представитель Белого дома.

Кирби также рассказал, что Путин использует зимние месяцы для того, чтобы пополнить запасы, провизию, перевооружить силы, пополнить личный состав и возобновить наступательные операции весной.

Союзники понимают это и увеличили помощь

Поэтому США и другие союзники на протяжении последних недель увеличили поставки военной помощи в Украину, что включает более сложные боевые способности для ведения боев на открытой местности. Представитель администрации подчеркнул, что это необходимо "чтобы помочь украинским подготовиться к тому, что россияне могут планировать весной".

Кирби также предположил, что когда погодные условия улучшатся, "бои, вероятно, станут более жестокими".

Главное о новом возможном наступлении россиян

В последние недели все больше разговоров о том, что Россия готовится к повторному наступлению.

Да, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Кремль не хочет мира, а планы Путина не изменились – он все еще хочет захватить Украину. Он анонсировал, что мир будет продолжать помогать Украине вооружением

И недавно генсек опубликовал фото, на котором он вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином, госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником президента Соединенных Штатов Джейком Салливаном.

Он поблагодарил США за лидерство в объединении мира в столь критический момент.

Важно! В ГУР МО считают, что называть активизацию оккупантов на Востоке нашего государства "новым наступлением" не корректно, ведь с начала полномасштабного вторжения – от 24 февраля – захватчики пытаются наступать и применяют для этого все имеющиеся возможности.