Про це попередив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. За його словами, окрім активних бойовий дій на Сході, Росія продовжує ракетний терор мирного населення.

Увага Кремль готує новий наступ в Україні: Столтенберг зробив заяву щодо зброї

Ми бачимо, що росіяни продовжують вести наступальні дії на Донбасі. Бойові дії навколо Бахмута залишаються жорстокими, навіть зараз, коли ми з вами тут розмовляємо,

– зауважив представник Білого дому.

Кірбі також розповів, що Путін використовує зимові місяці для того, щоби поповнити запаси, провізію, переозброїти сили, поповнити особовий склад та "відновити наступальні операції навесні".

Союзники розуміють це і збільшили допомогу

Через це США й інші союзники впродовж останніх тижнів збільшили поставки військової допомоги в Україну, що включає складніші бойові спроможності для ведення боїв на відкритій місцевості. Представник адміністрації підкреслив, що це необхідно "щоби допомогти українцям підготуватися до того, що росіяни можуть планувати навесні".

Кірбі також припустив, що коли погодні умови покращаться, "бої, ймовірно, стануть більш жорстокими".

Головне про новий можливий наступ росіян

Останніми тижнями все більше розмов про те, що Росія готується до повторного наступу.

Так, генсекретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Кремль не хоче миру, а плани Путіна не змінились – він все ще хоче захопити Україну. Він анонсував, що світ буде продовжувати допомагати Україні озброєнням

І нещодавно генсек опублікував фото, на якому він разом з главою Пентагону Ллойдом Остіном, держсекретарем США Ентоні Блінкеном та радником президента Сполучних Штатів Джейком Салліваном.

Він подякував США за лідерство в об'єднанні світу в такий критичний момент.

Важливо! У ГУР МО вважають, що називати активізацію окупантів на Сході нашої держави "новим наступом" не коректно, адже від початку повномасштабного вторгнення – від 24 лютого – загарбники намагаються наступати та застосовують для цього усі наявні можливості.