У багатьох західних виданнях, зокрема в Foreign Policy, пишуть про те, що окупанти можуть розпочати новий наступ найближчим днями. На фоні цих новин 8 лютого на спільній пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном Столтенберг констатував, що світ буде продовжувати допомагати Україні озброєнням.
Читайте також Загроза китайських куль-шпигунів і F-16 для битви в небі України: головні тексти західних ЗМІ
Путіну не потрібен мир
За словами Столтенберга, уже очевидно, що Москва готується до нового наступу. Тому й Україні вкрай необхідне озброєння.
Ми повинні продовжувати забезпечувати Україну зброєю, яку вона потребує. Це необхідно для того, щоб вона повернула собі територію та функціонувала як суверенна, незалежна держава,
– сказав він.
Окрім того, генсек Північноатлантичного альянсу опублікував згодом кадр, на якому він разом з главою Пентагону Ллойдом Остіном, держсекретарем США Ентоні Блінкеном та радником президента Сполучних Штатів Джейком Салліваном.
Спільна пресконференція Столтенберга з високопосадовцями США / Фото з твітера генсека НАТО
Окрім того, зауважимо, що у підписі до світлини Столтенберг подякував США за лідерство в об'єднанні світу в такий критичний момент.
"Говорити про новий наступ не коректно"
- До цієї теми варто згадати слова представника Головного управління розвідки Андрія Юсова. Він зазначив, що називати активізацію окупантів на Сході нашої держави "новим наступом" дуже не коректно, адже від початку повномасштабного вторгнення – від 24 лютого – загарбники намагаються наступати та застосовують для цього усі наявні можливості.
- Також ситуацію коментував військовий аналітик та майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. Він наголосив, що Україна готується до контрнаступу та зможе чинити опір окупантам, навіть якщо ті готові заради своїх цілей на все.
- Власне, найбільше наша армія зараз потребує далекобійних ракет, авіації та танків. До речі, якраз заради того, аби це озброєння якомога скоріше надійшло в Україну, президент Зеленський здійснив свій візит у Лондон.