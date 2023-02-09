У багатьох західних виданнях, зокрема в Foreign Policy, пишуть про те, що окупанти можуть розпочати новий наступ найближчим днями. На фоні цих новин 8 лютого на спільній пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном Столтенберг констатував, що світ буде продовжувати допомагати Україні озброєнням.

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Путіну не потрібен мир

За словами Столтенберга, уже очевидно, що Москва готується до нового наступу. Тому й Україні вкрай необхідне озброєння.

Ми повинні продовжувати забезпечувати Україну зброєю, яку вона потребує. Це необхідно для того, щоб вона повернула собі територію та функціонувала як суверенна, незалежна держава,

– сказав він.

Окрім того, генсек Північноатлантичного альянсу опублікував згодом кадр, на якому він разом з главою Пентагону Ллойдом Остіном, держсекретарем США Ентоні Блінкеном та радником президента Сполучних Штатів Джейком Салліваном.



Спільна пресконференція Столтенберга з високопосадовцями США / Фото з твітера генсека НАТО

Окрім того, зауважимо, що у підписі до світлини Столтенберг подякував США за лідерство в об'єднанні світу в такий критичний момент.

"Говорити про новий наступ не коректно"