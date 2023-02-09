Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов зазначив, що говорити про "повторний наступ" зовсім не коректно, адже ворог намагається наступати від 24 лютого. Водночас він не заперечив загострення військових дій на Сході нашої держави. Таку ж позицію висловили в авторитетному американському виданні Foreign Policy.

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Сотні тисяч російських військових на Східному напрямку

Як констатували експерти, Кремль зосередив на цій ділянці фронту велику частину особового складу своїх військ – йдеться про сотні тисяч солдатів. "Друга армія світу" вчергове намагатиметься прорвати оборону Збройних Сил, однак залишається відкритим питання стосовно того, чи вдасться їй це зробити.

На тлі нещодавнього сплеску бойових дій багато військових аналітиків вважають, що довгоочікуваний російський наступ уже триває і, як очікується, прискориться з наближенням першої річниці вторгнення,

– написали журналісти.

Окрім того, вони згадали слова генеральний секретар Міністерства закордонних справ Естонії. Джонатан Всевіов констатував, що "щось назріває на Сході", адже все більше окупантів прибуває на лінію зіткнення.

З відритих джерел також відомо, що Росія відправила таку військову техніку на Схід нашої держави:

1 800 танків;

3 950 одиниць бронетехніки;

2 700 артилерійських систем;

810 систем залпового вогню типу "Град" і "Смерч";

400 винищувачів;

300 гелікоптерів.

Зверніть увагу! За оцінками українських посадовців, Росія зосередила на Сході України близько 300 тисяч вояків. Західні військові аналітики вважають, що ця цифра є дещо нижчою, однак вони не заперечують, що путінських вояків на Луганщині та Донеччині у рази більше, аніж було у перші місяці після 24 лютого.

Коли слід очікувати загострення

Посилаючись на анонімного українського військово у Foreign Policy припустили, що в найближчих 10 дні ворог може активізуватись. Проте потрібно також згадати слова міністра оборони України Олексія Резнікова, який заявив, що окупанти почнуть активно наступати у річницю від початку повномасштабного вторгнення – себто 24 лютого 2023 року.

Однак хвилюватись щодо цього занадто не потрібно, адже весь свій наступальний потенціал Кремль вичерпав якраз-таки за рік цієї широкомасштабної війни.

Російські новобранці значно гірше оснащені та навчені, ніж ті, які були на початку вторгнення Росії. Часто новомобілізованих вояків Кремль використовує як "гарматне м'ясо". Подібна тактика мала популярність у СРСР,

– також наголосили в ЗМІ.

Наостанок там констатували, що немає жодних ознак того, що Путін відмовиться від своєї загальної мети – захопити всю Україну. Перешкодою на шляху для нього може стати, звісно, українська армія, що буде гарно озброєння західними танками, артилерійськими системами та винищувачами.

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Україні потрібна зброя для стримування Росії

Поки усе вказує на те, що прибуття ешелонів техніки зі Заходу може відбутися занадто пізно. Хоча й, очевидно, що вояки ЗСУ не збираються відступати та триматимуть оборону до останнього. До речі, не так давно президент України Володимир Зеленський говорив про те, що наші військові не залишать Бахмут. Однак питання озброєння є критично важливим.

Власне, саме тому він вдруге від початку вторгнення виїхав за межі держави та прибув з офіційними візитами у Лондон і Париж. Зі слів радника очільник Офісу Президента Михайла Подоляка зрозуміло, що головна ціль відрядження глави нашої держави за кордон полягає у тому, аби пришвидшити процес наданням нам зброї.