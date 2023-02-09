Не так давно видання Financial Times опублікувало матеріал, у якому йдеться про те, що Росія може посили наступальні дії на певних ділянках фронту у період 6 по 16 лютого. Водночас представник ГУР Андрій Юсов констатував, що так висловлювати не коректно. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

Читайте також Загроза китайських куль-шпигунів і F-16 для битви в небі України: головні тексти західних ЗМІ

"Росіяни уже рік намагаються наступати"

За словами Юсова, не варто вживати формулювання "повторний наступ", адже від 24 лютого 2022 року Україна живе в режимі широкомасштабної війни та свій наступ окупанти не припиняли.

Те, що ми бачимо зараз загострення на Сході, це продовження тих самих наступальних дій, які тривають від 24 лютого. І це вже рік Росія "за 3 дні бере Київ",

– зазначив речник розвідки.

Також він наголосив, що навіть коли йдеться про загострення бойових дій, ймовірно, цього слід очікувати на Сході нашої держави – а саме на Донеччині та Луганщині.

Звісно, що можуть бути повідомлення зі сторони російської пропаганди стосовно того, що путінські вояки активізувались на інших напрямках. Однак це, ймовірно, вкиди й фейки для відвертання уваги Збройних Сил.

Зверніть увагу! Юсов згадав, що не давно командувачем війни проти нашої держави став Валєрій Герасимов. За словами представника ГУР, Путін поставив перед ним чітку мету – захопити Донецьку та Луганську області в їхніх адміністративних кордонах до кінця березня. Однак навряд загарбникам вдасться це зробити.

В Росії триває мобілізація

Відповідаючи на запитання журналіста щодо потенційного повторного наступу окупантів, Юсов також зазначив, що на території ворожої держави продовжується мобілізація. Відбувається це попри заяви кремлівської пропаганди про її припинення. Власне, офіційного наказу щодо цього від Путіна не було.

Вона (мобілізація – 24 Канал) не припинялася, адже указ не скасовано. Це означає, що окупантів стає більше. Уже понад 300 тисяч росіян на території України. Ще частина готується, проходить навчання, але якщо говорити про якість – то все погано,

– наголосив спікер.

Окрім того, він закцентував на тому, що найбільш підготовлені ворожі підрозділи українська армія знищила за рік повномасштабної війни. А зараз окупанти намагаються закидати "гарматним м'ясом" Схід нашої держави у намаганнях досягти хоч якихось успіхів.

Цю тактику важко назвати ефективною, тому й, до речі, командування української армії робило ставку саме на підготовці вояків, а не їхній кількості. Себто діяло навпаки до того, як зараз чинить ворог.

"Росія – це країна дат"

До цієї теми варто також згадати слова прессекретаря РНБО Олексія Данілова. Він слушно зауважив, Росія – це країна, яка живе датами. Окупанти можуть посилити наступальні дії саме 24 лютого, адже це річниця від початку повномасштабної війни.