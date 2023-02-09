Не так давно издание Financial Times опубликовало материал, в котором говорится, что Россия может усилить наступательные действия на определенных участках фронта в период с 6 по 16 февраля. В то же время, представитель ГУР Андрей Юсов констатировал, что так выражаться не корректно. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

Читайте также Угроза китайских шаров-шпионов и F-16 для битвы в небе Украины: главные тексты западных СМИ

"Россияне уже год пытаются наступать"

По словам Юсова, не стоит использовать формулировку "повторное наступление", ведь с 24 февраля 2022 года Украина живет в режиме широкомасштабной войны и свое наступление оккупанты не прекращали.

То, что мы видим сейчас обострение на Востоке, это продолжение тех же наступательных действий, которые продолжаются с 24 февраля. И это уже год Россия "за 3 дня берет Киев",

– отметил спикер разведки.

Также он подчеркнул, что даже когда речь идет об обострении боевых действий, вероятно, этого следует ожидать на Востоке нашего государства – а именно в Донецкой и Луганской областях.

Конечно, могут быть сообщения со стороны российской пропаганды о том, что путинские воины активизировались на других направлениях. Однако это, вероятно, вбросы и фейки для отвлечения внимания Вооруженных Сил.

Обратите внимание! Юсов вспомнил, что недавно командующим войной против нашего государства стал Валерий Герасимов. По словам представителя ГУР, Путин поставил перед ним четкую цель – захватить Донецкую и Луганскую области в их административных границах до конца марта. Однако вряд ли захватчикам удастся это сделать.

В России продолжается мобилизация

Отвечая на вопрос журналиста о потенциальном повторном наступлении оккупантов, Юсов также отметил, что на территории враждебного государства продолжается мобилизация. Происходит это, несмотря на заявления кремлевской пропаганды о ее прекращении. Собственно, официального приказа по этому поводу от Путина не было.

Она (мобилизация – 24 Канал) не прекращалась, ведь указ не отменен. Это значит, что оккупантов становится больше. Уже больше 300 тысяч россиян на территории Украины. Еще часть готовится, проходит учения, но если говорить о качестве – то все плохо,

– подчеркнул спикер.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что наиболее подготовленные вражеские подразделения украинская армия уничтожила за год полномасштабной войны. А сейчас оккупанты пытаются забрасывать "пушечным мясом" Восток нашего государства в попытках добиться хоть каких-то успехов.

Эту тактику трудно назвать эффективной, потому и, кстати, командование украинской армии делает ставку именно на подготовку воинов, а не их количество. То есть действовало наоборот относительно того, как сейчас делает враг.

"Россия – это страна дат"

К этой теме следует также упомянуть слова пресс-секретаря СНБО Алексея Данилова. Он справедливо заметил, что Россия – это страна, живущая датами. Оккупанты могут усилить наступательные действия именно 24 февраля, ведь это годовщина с начала полномасштабной войны.