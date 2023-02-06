В США же разгорелась история с китайским разведывательным аэростатом. Реальную военную угрозу американцы не ощутили, однако на дипломатическом поле это стало одним из самых громких событий последних дней, рискующим подорвать и без того шаткие отношения между США и Китаем. 24 Канал традиционно собрал самое интересное со страниц западных СМИ.

К теме В предчувствии нового наступления и долгой войны: что пишут западные СМИ об Украине

В США продолжаются споры по поставкам самолетов F-16 Украине

Однозначное "Нет" Джо Байдена по поставкам F-16 Украине скептически встретили в Пентагоне, пишет The Washington Post. Администрация президента США в очередной раз продемонстрировала привычку отклонять подобную просьбу украинского правительства, чтобы впоследствии смягчить свою позицию. В Пентагоне ссылаются на схожую позицию Джо Байдена по другим просьбам Украины, как те же танки Abrams или системы ПВО Patriot.

В то же время, признаются источники издания в Пентагоне, в американском оборонном ведомстве постепенно растет разочарование среди "ястребиной" части аппарата, которые хотели бы сделать больше для Украины. Они также признают, что внутри Пентагона не утихает дискуссия между ними и той частью Минобороны США, которая выступает за более осторожный подход. К примеру, глава Пентагона Ллойд Остин и ряд его старших сотрудников неохотно относились к решению о передаче Украине Abrams и Patriot, хотя Байден в конце концов это сделал.



Байден, Остин и Блинкен / Getty Images

Представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что США и союзники оказали Украине краткосрочную поддержку для "укрепления действующего воздушного потенциала" нашего государства, а также согласились предоставить запчасти для тех самолетов, которые Украина уже имеет. Впрочем, "динамический и меняющийся характер войны заставляет США и союзников адаптироваться, чтобы обеспечить Украину подготовкой, оборудованием и возможностями, которые будут необходимы и эффективны на поле боя".

Washington Post отмечает, что первые запросы от Украины на передачу истребителей датируются началом вторжения, то есть первые просьбы предоставить самолеты поступили почти год назад. Военно-воздушные силы Украины тогда имели несколько десятков истребителей МиГ-29 советской разработки, усиленных меньшим количеством самолетов Су-24, Су-25 и Су-27. Украинские пилоты экономно управляли ими, сталкиваясь со сложной системой российских ракет класса "земля – воздух", которым наконец удалось сбить несколько украинских самолетов.

Обратите внимание! Оценка воздушной войны над Украиной, которую провел Королевский институт объединенных вооруженных сил в Лондоне, показала, что российские пилоты до сих пор остаются "смертоносными" против украинских, благодаря дальнобойным ракетам и лучшим самолетам. В то же время усиление украинской ПВО западными системами позволило держать российские истребители на расстоянии от поля боя.



Таким образом, аналитики пришли к выводу, что даже небольшое количество западных истребителей может оказать мощный сдерживающий эффект на российские силы, даже несмотря на российское ПВО.





Истребители F-16 в работе / фото US Air Force / Tom Reynolds

Военные эксперты также подчеркивают, что стремление Украины получить именно F-16 также обусловлено тем, что эти самолеты использует более двух десятков стран, что в свою очередь создает большой пул потенциальных доноров. При этом, учитывая ограниченное количество тех же МиГ-29 и запасных частей к ним, рано или поздно Украине придется взять на вооружение западные самолеты.

То, что нужно Украине, это то, что может изменить правила игры, а это именно воздушная сила. Мы должны перестать спрашивать себя, что произойдет, если мы предоставим необходимые воздушные силы, и начать спрашивать, что произойдет, если мы этого не сделаем,

– считает генерал-лейтенант ВВС в отставке Дэвид Дептула.

Дептула также отмечает, что если бы администрация Байдена еще в прошлом году начала обучать опытных украинских пилотов управлению F-16, они бы уже сегодня могли использовать эти истребители в бою. По оценкам отставного генерала, пилоту, который уже научен управлять другими самолетами, необходимо всего несколько месяцев, чтобы переучиться на F-16.

Другой генерал ВВС в отставке Герберт Карлайл также выступает за передачу F-16 Украины, при этом отмечает то, что Украина точно столкнется с проблемами в обслуживании этих самолетов, однако Карлайл также уверяет, что этот вопрос также можно решить. В частности, он рекомендует сначала отправлять самолеты, недавно прошедшие техническое обслуживание.

В то же время, остальная часть аналитиков обеспокоена усилением участия США в войне. Они сомневаются, что украинские пилоты смогут в короткие сроки научиться управлять F-16, а российские силы ПВО не позволят изменить правила игры на поле боя, даже с использованием западных истребителей. Противники поставок также обеспокоены тем, что Россия может прибегнуть к использованию ядерного оружия, если Украина попытается освободить Крым с помощью западных самолетов. Но это уже традиционная мантра в духе русской пропаганды.

Скандал с китайским аэростатом-шпионом в небе над США

Издание Financial Times разобралось, насколько опасны китайские воздушные шары-шпионы и сразу подчеркивает, что дипломатические последствия такого "вторжения" на американскую территорию намного большие, чем любая военная выгода для Пекина.

Дрейфующие в небе воздушные шары наблюдения не являются передовой шпионской системой, но вбивают очередной дипломатический клин между двумя крупнейшими экономиками мира.

После инцидента государственный секретарь США Энтони Блинкен даже отменил запланированную поездку в Китай, хотя Пекин утверждал, что "это был гражданский воздушный шар, который использовался для исследований" и просто сбился с курса.

Пентагон внимательно следил за перемещением аппарата над Монтаной, где у США расположены ядерные шахты межконтинентальных баллистических ракет. При этом в Минобороны США отметили, что этот воздушный шар предоставил Китаю мало информации.

Наконец американские военные сбили у побережья Южной Каролины китайский воздушный "шар-шпион".

Наблюдавший за процессом фотограф агентства Reuters сообщил, что шар сбил истребитель, но при этом он не взорвался, а просто начал падать. Сбитый шар упал в Атлантический океан, откуда его обломки планируют вытащить для дальнейшего изучения.

Из-за сбития китайского шара Пекин заявил протест Вашингтону, заявил МИД КНР. Китайские дипломаты обвинили США в чрезмерной реакции и серьезном нарушении международной политики. В ведомстве также отметили, что оставляют за собой право ответить на действия Вашингтона.

Что известно о подобных воздушных шарах-шпионах Впервые их использовали еще во время фанцузских революционных войн, а также позволяли шпионам с биноклями следить за перемещением войск во время гражданской войны в США.



Широкое использование подобных устройств получили во время холодной войны, когда США и Советский Союз искали способы следить за военными объектами друг друга. При этом современные версии этих устройств могут быть оборудованы камерами, радарами и радиоустройствами, хотя сами по себе все равно зависят от капризов ветра.

Обратите внимание! В наши дни именно для сбора разведывательной информации используют более современные технологии, такие, как спутники или БПЛА, что в конечном итоге делает воздушные аэростаты технологически устаревшими. Впрочем, они все еще используются для невоенного наблюдения.



В Пентагоне отметили, что воздушный шар не предоставляет Китаю тех возможностей, которые существенно бы преобладали над спутниками-разведчиками, впрочем, аналитики утверждают, что низкая скорость и приближенность к поверхности Земли позволяет им уловить больше деталей, чем спутникам, находящимся на орбите.



Из чего составляют воздушные шары-шпионы / иллюстрация FT

В то же время такие воздушные шары труднее заметить, чем металлические дроны или самолеты, которые обычно фиксируют радары.. Аэростаты могут находиться в воздухе неделями, что обеспечивает длительную оценку активности на земле. Несмотря на то, что технология уже устарела, в 2019 году стало известно, что Пентагон возродил собственный проект по использованию шпионских аэростатов, запустив пилотную программу обеспечения постоянной системы наблюдения для выявления и сдерживания наркоторговли и угроз национальной безопасности.

Пентагон заявил, что шар был обнаружен в воздушном пространстве США в начале этой недели после пересечения территории Канады.

Важно! В Монтане и других штатах, включая Северную Дакоту, расположены некоторые из военных баз, с которых Штаты могут запускать ядерное оружие в случае войны. Рельеф штата известен своими прериями, что делает его сложным для наблюдения, однако подобный шар мог собрать больше данных, приблизившись довольно низко над поверхностью земли. Впрочем, американские официальные лица заявили, что Пентагон принял необходимые меры, чтобы помешать китайскому воздушному шару собирать важную информацию.



Маршрут шара-шпиона из Китая в США / карта FT

Обвинение США и Китая в шпионаже не являются беспрецедентными. Пекин давно заявляет, что американские корабли и самолеты у его границ ведут наблюдение. США настаивают на том, что их операции по наблюдению проводятся в международных водах и воздушном пространстве. В прошлом году адмирал Джон Аквилино, глава Индийско-Тихоокеанского командования США, пролетел на самолете-разведчике над Южнокитайским морем.

Между тем над территорией США в прошлом наблюдали другие воздушные шары-шпионы, хотя обычно они не задерживались так долго, как заметили на этой неделе. Некоторые аналитики предположили, что воздушный шар либо по ошибке направили в сторону США, либо китайцы хотели, чтобы он был обнаружен, чтобы отправить сигнал Вашингтону. В то же время военные эксперты в США просят дать шанс версии Китая, что воздушный шар оказался там случайно.

But I think we need to at least consider the possibility that this was a mistake, and that the CCP govt hasn’t commented bc they’re not sure how to extricate themselves without looking stupid. — Blake Herzinger (@BDHerzinger) February 3, 2023

Впрочем, дипломатический удар по отношениям двух стран эта история нанесла очень сильный. Отмена двухдневной поездки госсекретаря Блинкена уже является основным последствием инцидента.

Ожидалось, что главный представитель Вашингтона встретится с лидером Китая Си Цзиньпином во время поездки, которая сделала бы его первым секретарем кабинета министров Байдена, посетившим Китай, и первым госсекретарем, посетившим эту страну за более чем пять лет.

Происходит это тогда, когда отношения США и Китая уже находились на грани. Поездка Блинкена была необходимой составляющей усилий по стабилизации напряженности, особенно после переговоров между Джо Байденом и Си Цзиньпином в ноябре прошлого года. На той встрече лидеры договорились, что они должны попытаться установить предел отношений, которые опустились до самого низкого уровня с тех пор, как страны установили дипломатические отношения в 1979 году.

В то же время оппозиция администрации Джо Байдена в Конгрессе сразу использовала эту историю в собственных интересах, чтобы нанести политический удар по президенту. Республиканцы начали агитировать администрацию отменить визит в Китай, а также подвергли критике Байдена за то, что он в принципе допустил такую ситуацию.

Я не думаю, что руководство Китая понимает, насколько большим политическим событием стал этот шпионский шар для Вашингтона. Это лишь еще больше омрачает и без того мрачные настроения в Капитолии.

– заявил американо-китайский аналитик Билл Бишоп.

Китай пытается смягчить острые углы в этой истории и "выражает сожаление по поводу непреднамеренного вхождения воздушного шара Китая в воздушное пространство США из-за форс-мажорных обстоятельств". Китайская сторона отмечает продолжение общения с американцами и надлежащее урегулирование этой ситуации.

США заявили, что передали свое недовольство Китаю через разные каналы, но непонятно, как Вашингтон может стремиться обострить или разрядить проблему с Пекином. В четверг Канада вызвала посла Китая в Оттаве, чтобы зафиксировать свое недовольство.

Насколько близки сейчас Россия и Китай?

Китайско-российская дружба слишком сильна, чтобы потерпеть крах, пишет издание Bloomberg. Пока Китай запускает над Соединенными Штатами разведывательные аппараты, границы отношений между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином становятся все более четкими, даже через год после российского вторжения в Украину.

Почти год назад лидеры Китая и России заявили в Пекине, что их дружбе "нет предела". Менее чем через три недели российские войска ворвались в Украину, заставив Китай бороться с противоречием между недавно укрепленными связями и явным нарушением основных принципов суверенитета и территориальной целостности – международных правил, уважаемых Китаем.

Дальше дело пошло еще хуже. Непродуманный блицкриг Владимира Путина быстро превратился в катастрофу для его армии, разоблачив плохую подготовку войск, некомпетентность командования и жесткую коррупцию в рядах российских вооруженных сил.

Атака России против Украины спровоцировала внезапно приведшую к экономической стагнации и глобальному энергетическому кризису беспрецедентную лавину санкций против Москвы, а также воплотила в реальность опасения Китая относительно объединения Запада. Впрочем, несмотря на это, Си Цзиньпин так и не отказался от своего российского коллеги, похоже, что и не собирается.

Отношения Китая и России базируются не на каком-либо "авторитарном пакте", которого просто не существует. Пекин мотивирован простым прагматизмом и своей глобальной борьбой с США. В будущей конфронтации лучше иметь сильно ослабленную, неответственную власть в союзниках, чем не иметь никого. Война в Украине также выявила слабые места в отношениях Китая и России, а также определила способность сторон влиять друг на друга.

К примеру, Россия так и не смогла получить от Китая значительную военную поддержку или масштабные инвестиции. Си Цзиньпину так и не удалось убедить Путина отказаться от своей авантюры, которая дестабилизировала мировую экономику тогда, когда Китай переживает тяжелый внутренний период. В то же время, не удалось и существенно охладить ядерные угрозы Кремля, несмотря на все беспокойства со стороны Китая.

Война также обнажила острый экономический разрыв. В целом торговля выросла, достигнув рекордного уровня в 2022 году, частично благодаря более высоким ценам на нефть и газ, но асимметрия только усилилась. Россия все больше зависит от Китая как источника технологий и промышленных деталей. Даже в потребительском секторе Москва все больше полагается на китайский рынок.

Обратите внимание! Хотя Китай, безусловно, ухватился за дешевые энергоресурсы, Пекин остается сосредоточенным на энергетической безопасности и диверсификации поставок. Дешевый российский газ не помешал знаковому соглашению Китая с Катаром на 60 миллиардов долларов на поставку сжиженного природного газа.



В то же время Пекин укрепляет связи с Туркменистаном как экспортером газа и не выражает сильного энтузиазма относительно давно запланированного газопровода "Сила Сибири-2", который Россия так упорно продвигает. Этот проект вполне может быть реализован в срок, но только на условиях Китая. Частные китайские компании также не потянулись в Россию, непривлекательную для инвестиций даже до войны, а теперь еще и с дополнительным санкционным риском. Экономические связи Китая с Россией до сих пор не превышают 3% общего объема торговли Китая.

Официальная риторика также не может скрыть существенный дисбаланс. После переговоров Си и Путина, в итоговом заявлении Кремля отмечалось веселый тон кремлевского диктатора, государственный визит Си в Москву, сотрудничество в сфере обороны и военных технологий – и не было никакого прямого упоминания об Украине. В сдержанной версии Пекина этот визит в Москву просто проигнорировали, не было ни слова о военном сотрудничестве, но упомянута Украина, "объективная и беспристрастная" позиция Китая и мирные переговоры. И все же ни одна из сторон не отступила.



Путин и Си Цзиньпин во время онлайн-переговоров / фото AFP

Так, в определенной степени связь является личной. Оба лидера беспокоятся о выживании режима, отвергают гегемонию США и верят в неизбежный упадок Запада. Пекин тоже не доверяет НАТО. Связи Путина и Си укреплялись годами задолго до аннексии Крыма Россией в 2014 году. Впрочем, реальность гораздо более прозаична.

У России не так много выбора: ее экономика подорвана санкциями, она вынуждена обслуживать военную машину и использует заключенных, чтобы восполнить дефицит рабочей силы. Уменьшение влияния позволит отношениям развиваться более гладко, поскольку Москва будет вынуждена уступать в любых разногласиях. Это может повлиять на любое количество вопросов от инфраструктурных планов Китая на Юго-Восточную Азию, где Россия также сохраняет амбиции и связи или требования Пекина о поддержке в Южнокитайском море.

В то же время следует учитывать, что партнерство Китая и России сохранится, какими бы ни были результаты войны в Украине. Китай продолжит жонглировать, а Си, возможно, даже посетит Москву, как на это надеется Кремль. Непонятно, смогут ли эти связи стать более тесными, не создавая напряжения.

С одной стороны, Пекин сегодня включает свой шарм на международной арене после трех лет агрессивной политики "нулевого ковида", который оставил страну изолированной и нанес ущерб инвестициям. В частности, Китай усмирил крупнейших ястребов внутри страны, чтобы направить усилия на стабилизацию отношений с США, что вряд ли совместимо с усилением союзничества с Россией. Китай все еще хочет занять то, что он считает своим законным местом в мировом порядке, а не подорвать его.

Несмотря на недавние вопросы со стороны США относительно углубления военных отношений между Китаем и Россией, нет конкретных признаков того, что это сотрудничество действительно стало более тесным. Безусловно, были проведены большие военные учения, однако насколько они были общими на деле, до сих пор остаются непонятными. Китай менее зависим от российских военных технологий, а также сотрудничество в области гражданских исследований продолжает сталкиваться с проблемами, как в случае с проектом строительства пассажирского самолета или исследованиями космоса.

Конечно, все еще есть риск непредвиденных событий. К примеру, применение ядерного оружия в Украине, смена руководства России или драматическое поражение Путина в войне. Все это может привести к изменениям в отношениях Китая и России. Но в истории бывало и такое, когда большие государства терпели поражение в катастрофических военных авантюрах, и в конце концов не обязательно меняли свою международную ориентацию.