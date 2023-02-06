Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал, почему Кремль стянул большие силы в Луганскую область. Также он оценил угрозы российских пропагандистов о наступлении на Харьков и переброске оккупантов в Мариуполь.

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Утром 5 февраля оккупанты атаковали центр Харькова двумя ракетами С-300, теми же, против которых у ВСУ пока нет средств для поражения. Известно, что ракеты попали в жилую постройку и помещение университета.

Известно, что ранения получили 5 человек. Воздушные силы ВСУ все еще не могут сбивать такие ракеты. Но пока что, ведь, как известно, Украина ожидает поставок систем Patriot от США, Германии и Нидерландов.

В настоящее время украинские военные проходят необходимое обучение на этих системах и ожидается, что в ближайшее время системы ПРО уже будут развернуты в Украине. Именно эти системы способны сбивать и ракеты, летящие по баллистической траектории.

Вместе с тем, накануне в Париже подтвердили передачу Украине уже этой весной системы. комплексов противовоздушной обороны SAMP-T, который называют европейским аналогом Patriot.

На самом деле, они мало чем отличаются, но SAMP-T – это все же французско-итальянская разработка. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что как только узнали о положительном решении – сразу же отправили украинских военных на обучение пользованию этой системой ПВО.

В контексте атаки россиян на Харьков следует добавить, что в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне концентрируют свои наступательные действия на 5 направлениях, в том числе и на Купянском в Харьковской области

Параллельно с этим враг запускает ИПСО о том, что россияне готовят чуть ли не наступление на Харьков и полное окружение.

Впрочем, наши военные уверенно отвечают – Харьков под защитой Сил обороны Украины. Все сообщения о якобы подготовке россиян к наступлению на Харьков – это не более чем фейки.

Кремль стянул силы на Луганщине: где ведутся бои

В соседней Луганской области действительно горячо на фронте. Российские пропагандисты рассказывают, что якобы оккупанты накануне совершили успешные наступательные действия возлк Дворичного Харьковской области, а также в районе Стельмаховки на Луганщине.

Впрочем, аналитики Института изучения войны не зафиксировали ни одного подтверждения таких продвижений. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска накануне отразили российские штурмы у самой Кременной и Грековки, Невского и Дибровы вокруг Кременной.

Важно критически относиться к информации в сети, потому что оккупанты распространяют информацию о том, что якобы им удалось продвинуться в сторону Ямполевки Донецкой области, а также о том, что якобы российские войска уже захватили Белогоровку и оттуда готовят новое массированное наступление.

Однако на самом деле такая информация не соответствует действительности. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай уверяет, что россияне действительно усиливают свое присутствие в регионе и готовятся к штурму, но Белогоровку не захватили.

"Хлопок" под Белгородом: как это повлияет на логистику оккупантов

Следует отметить, что логистика врага может несколько ухудшиться. Причина в том, что накануне на промышленном объекте в Белгородской области произошел пожар.

В частности, в сети уже были кадры того, как мощно пылает российская нефтебаза на предприятии, которое, как предполагается, производит металлоконструкции для ремонта Керченского моста в Крыму.

В итоге это может помешать текущим ремонтным работам России на мосту, что точно повлияет на логистику врага.

Что касается Донецкой области, то здесь есть тревожные новости. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 4 февраля заявила, что российские войска направили значительную часть своих сил на наступательные действия в направлении Бахмута, намереваясь прорвать оборону Украины, но эти попытки были неудачными.

Следует признать, что россияне все еще продолжают попытки штурма по обе стороны Бахмута. Таким образом пытаясь отрезать логистику ВСУ в город.

Британская разведка 5 февраля сообщила, что оккупационные войска пытаются взять под огневой контроль главные дороги, ведущие в город.

Но также разведка предполагает, что россияне уже пытаются простреливать основные дороги в город. Однако там добавляют, что у ВСУ есть ряд альтернативных путей, хотя ситуация действительно угрожающая.

Пока аналитики предполагают, что россияне оживили свои наступательные действия вокруг Кременной на Лиманском направлении на Луганщине и по направлению Соледара на Донетчине, чтобы попытаться окружить Северск с юга, севера и востока.

Как отмечают в Институте изучения войны, российские войска далеки от того, чтобы хотя бы попытаться отрезать логистические пути, которые необходимы для окружения Северска.

В то же время значительно замедлились наступательные действия россиян в районе Авдеевки. По данным аналитиков, это подтверждает тот факт, что российским силам не хватает боевой мощи, чтобы поддерживать сразу несколько больших наступательных операций.

Вместе с тем сообщается, что россияне сейчас пытаются окружить Угледар после неудачных попыток штурмовать город. Но и эта стратегия проваливается.

Следует отметить, что российские силы продолжают стягивать артиллерию и пехоту в район Угледара и, вероятно, готовятся к медленным штурмам.

В то же время уже раздаются предположения, что и украинские военные готовятся к локализованному контрнаступлению вокруг Угледара.

30 тысяч оккупантов в Мариуполе: представляют ли они угрозу Запорожью

Также аналитики обратили внимание на сообщения о концентрации около 30 тысяч россиян в Мариуполе. Они отметили, что с этими силами российские оккупанты вряд ли смогут пойти в наступление на Запорожье, поскольку бросили большинство своих сил на подготовку атаки в Луганской области.

В институте изучения войны заметили, что россияне распространяют информацию в самом Мариуполе, что, мол, эта группировка готовится для штурма Угледара, Запорожья и в целом Запорожской области.

Но аналитики уверены, что на самом деле это пушечное мясо бросят на другое направление – в частности на Бахмут, а все заявления о якобы готовящемся штурме Запорожья в Институте называют отвлечением внимания.