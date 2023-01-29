По информации издания, Герасимов убедил Путина, что его предшественник был слишком пассивен.

Достойно внимания Власть Путина слабеет: может ли кто-то в Кремле взять инициативу в свои руки

Изменилось ли что-нибудь после кадровых решений

Журналисты NYT отмечают, что усиленная стратегия генерала Герасимова – это то, что привело к проблемам России, и у Москвы все еще нет войск, боеприпасов или оборудования, которые, по словам военных, нужны ей для массового наступления.

С тех пор как Герасимов сменил Суровикина, занимавшего эту должность всего три месяца, российское военное руководство сосредоточилось на тактических вопросах, например, должны ли войска передвигаться на гражданских транспортных средствах и опасности использования ими мобильных телефонов, говорят западные чиновники.

Но хотя эти вопросы, безусловно, беспокоят военнослужащих, нет никаких доказательств того, что российская армия начала решать свои фундаментальные проблемы, такие как нехватка боеприпасов и хорошо обученных войск.

России не удалось добиться ни одной поставленной цели

В Вашингтоне отмечают, что количество российских генералов, которые были уволены или понижены в должностях в течение 11 месяцев войны, постоянно увеличивается – сейчас это девять человек.

Аналитики отмечают, что российским войскам не удалось достичь поставленных целей: захватить столицу Киев, президент Владимир Зеленский до сих пор у власти, Украина имеет более тесные связи с Западом, чем когда-либо и, несмотря на признаки некоторых "трещин", НАТО остается единым.

Даже более ограниченная цель России захвата всего восточного региона Донбасса остается недостижимой, отмечают в материале.

Почему Путин обратился к Герасимову

Чтобы уладить этот беспорядок, Путин обратился ни к кому иному, как к генералу Герасимову.

Считалось, что в течение десяти лет генерал Герасимов работал над модернизацией российских вооруженных сил как начальник генерального штаба вооруженных сил. Он изучал несчастные случаи американцев в Афганистане, Ираке, Сирии, бывшей Югославии и Ливии и стремился включить эти знания в планы.

67-летний генерал Герасимов очень противоречив, что характерно для высокопоставленных российских руководителей. В начале прошлого года он сказал западным чиновникам, что Россия не намерена вторгаться в Украину. Через несколько недель российсчкие войска пересекли границу.

От Герасимова ожидают успешного наступления весной

Собеседники сообщили изданию, что Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу "напали" на позицию Суровикина, достигшего успеха в обороне, и предложили вернуться к "гипернаступлению" с потенциальной начальной целью взять Краматорск.

Это предложение совпало с позицией Путина, по-прежнему настаивающего на том, что Россия захватит Донбасс и даже Киев.

Поэтому на Западе увеличиваются ожидания, что "генерал Герасимов будет под огромным давлением, чтобы провести успешное наступление этой весной". Так говорят американские военные чиновники и аналитики.

Справка. 11 января Сергей Суровикин был снят с должности командующего объединенной группировкой войск в Украине. На этот пост назначен начальник генштаба России Валерий Герасимов.