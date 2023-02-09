Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов отметил, что говорить о "повторном наступлении" совсем не корректно, ведь враг пытается наступать с 24 февраля. В то же время, он не отрицал информацию про обострение военных действий на Востоке нашего государства. Такая же позиция была высказана в авторитетном американском издании Foreign Policy.

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Сотни тысяч российских военных на Восточном направлении

Как констатировали эксперты, Кремль сосредоточил на этом участке фронта большую часть личного состава своих войск – речь идет о сотнях тысяч солдат. "Вторая армия мира" в очередной раз постарается прорвать оборону Вооруженных Сил, однако остается открытым вопрос относительно того, удастся ли ей это сделать.

На фоне недавнего всплеска боевых действий многие военные аналитики считают, что долгожданное российское наступление уже происходит и, как ожидается, ускорится с приближением первой годовщины вторжения,

– написали журналисты.

Кроме того, они вспомнили слова генерального секретаря Министерства иностранных дел Эстонии. Джонатан Всевиов констатировал, что "что-то назревает на Востоке", ведь все больше оккупантов прибывает на линию столкновения.

Из открытых источников также известно, что Россия отправила такую военную технику на Восток нашего государства:

1 800 танков;

3 950 единиц бронетехники;

2 700 артиллерийских систем;

810 систем залпового огня типа "Град" и "Смерч";

400 истребителей;

300 вертолетов.

Обратите внимание! По оценкам украинских чиновников, Россия сосредоточила на Востоке около 300 тысяч воинов. Западные военные аналитики считают, что эта цифра несколько ниже, однако они не отрицают, что путинских воинов в Луганской и Донецкой областях в разы больше, чем было в первые месяцы после 24 февраля.

Когда следует ожидать обострения

Ссылаясь на анонимного украинского военнослужащего в Foreign Policy предположили, что в ближайшие 10 дней враг может активизироваться. Однако следует также вспомнить слова министра обороны Украины Алексея Резникова, который заявил, что оккупанты начнут активно наступать в годовщину с начала полномасштабного вторжения – то есть 24 февраля 2023 года.

Однако волноваться по этому поводу слишком не нужно, ведь весь свой наступательный потенциал Кремль исчерпал как раз за год этой широкомасштабной войны.

Российские новобранцы значительно хуже оснащены и обучены, чем те, которые были в начале вторжения России. Часто новомобилизованных солдат Кремль использует как "пушечное мясо". Подобная тактика имела популярность в СССР,

– также отметили в СМИ.

В заключение там констатировали, что нет никаких признаков того, что Путин откажется от своей общей цели – захватить всю Украину. Препятствием для него может стать, конечно, украинская армия, что будет хорошо вооружена западными танками, артиллерийскими системами и истребителями.

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Украине нужно оружие для сдерживания России

Пока все указывает на то, что прибытие эшелонов техники с Запада может произойти слишком поздно. Хотя и очевидно, что воины ВСУ не собираются отступать и будут держать оборону до последнего. Кстати, не так давно президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что наши военные не оставят Бахмут. Однако вопрос вооружения критически важен.

Именно поэтому он во второй раз с начала вторжения выехал за пределы государства и прибыл с официальными визитами в Лондон и Париж. Со слов советника глава Офиса Президента Михаила Подоляка понятно, что ключевая цель командировки главы нашего государства за границу состоит в том, чтобы ускорить процесс предоставления нам оружия.