Про це 24 Каналу сказав військовий аналітик та майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. Він оцінив можливість надання Україні далекобійних ракет від Британії.
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Аналітик наголосив, що зараз цікаво спостерігати за тим, як певні країни по черзі стають лідерами з постачання якогось озброєння.
Він пригадав, що так було з танками – поки одні країни вагалися, американці сказали, що будуть постачати нам Abrams, після цього інші держави теж почали приймати рішення про надання танків.
Те ж саме може буде і з далекобійними ракетами. Якщо Британія вже прийняла для себе таке рішення і незабаром цю зброю ми побачимо в Україні, то і ATACMS та інші ракети, які можуть вражати ціль на 300 кілометрів, може з'явитися на нашому озброєнні,
– заявив Гетьман.
На його думку, по великому рахунку, можна вважати, що це і є підготовка до нашого контрнаступу.
"Можливо, саме тому наші партнери говорили, щоб ми не поспішали з наступом, щоб ми мали час отримати відповідне озброєння", – припустив військовий аналітик.
Гетьман розповів про постачання західного озброєння: відео
Він зазначив, що ракета середньої дальності по міжнародних документах вважається ракетою, дальністю до 500 кілометрів. Такі домовленості колись були підписані, але США вийшли з них, бо Радянський Союз не виконував умови.
Візит Зеленського в Британію: яку зброю можуть надати Україні
- Під час свого виступу перед парламентом Великої Британії Володимир Зеленський попросив про бойові літаки для України, які необхідні для посилення захисту українського неба.
- Згодом Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Воллеса дослідити, які літаки Велика Британія могла б передати Україні.
- Лідери цих країн підписали "Декларацію єдності", тож Україна та Велика Британія закріпили потужний союз. Президент розповів, що держави погодили потужну кількість броньованої техніки, постачання далекобійної зброї й домовилися почати підготовку українських пілотів.
- Експерти наголошують, що Велика Британія також має далекобійні ракети, які необхідні Україні для знищення Чорноморського флоту Росії. Навіть невелика кількість такої зброї змінила б хід війни.
- Зокрема, полковник ЗСУ Роман Світан пояснив, що одним із хороших варіантів, на який розраховує Україна, є ракета Storm Shadow. Це крилата ракета з дальністю від 250 до 1000 кілометрів.