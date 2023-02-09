Про це 24 Каналу сказав військовий аналітик та майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. Він оцінив можливість надання Україні далекобійних ракет від Британії.

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Аналітик наголосив, що зараз цікаво спостерігати за тим, як певні країни по черзі стають лідерами з постачання якогось озброєння.

Він пригадав, що так було з танками – поки одні країни вагалися, американці сказали, що будуть постачати нам Abrams, після цього інші держави теж почали приймати рішення про надання танків.

Те ж саме може буде і з далекобійними ракетами. Якщо Британія вже прийняла для себе таке рішення і незабаром цю зброю ми побачимо в Україні, то і ATACMS та інші ракети, які можуть вражати ціль на 300 кілометрів, може з'явитися на нашому озброєнні,

– заявив Гетьман.

На його думку, по великому рахунку, можна вважати, що це і є підготовка до нашого контрнаступу.

"Можливо, саме тому наші партнери говорили, щоб ми не поспішали з наступом, щоб ми мали час отримати відповідне озброєння", – припустив військовий аналітик.

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Він зазначив, що ракета середньої дальності по міжнародних документах вважається ракетою, дальністю до 500 кілометрів. Такі домовленості колись були підписані, але США вийшли з них, бо Радянський Союз не виконував умови.

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