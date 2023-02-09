Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор. За його словами, одним із хороших варіантів, на який розраховує Україна, є ракета Storm Shadow.
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Що може передати Україні Британія
Роман Світан зауважив, що Storm Shadow – це приклад оптимального рішення. Зокрема, це ракета розробки одразу трьох потужних країн: Великої Британії, Франції та Італії.
Ця ракета скоріше за все і буде передана нам слідом за Harpoon,
– пояснив він.
Storm Shadow – це крилата ракета з дальністю від 250 до 1000 кілометрів.
За словами Світана, ракета є дозвуковою і з потужною бойовою частиною. Для неї підійде будь-яке кріплення.
Роман Світан пояснив, на які британські ракети Україна може розраховувати: дивіться відео
В яких цілях Україна зможе використати британські ракети
Військовий експерт додав, що дальність влучання Storm Shadow варіюється в залежності від модернізації.
"Яка дальність буде передаватися, це вже буде закрита інформація", – зосередив увагу він.
На його думку, якщо ЗСУ отримають такі ракети, то неодмінно їх ефективно використають. Зокрема, одна із цілей – потопити весь Чорноморський флот Росії.
Ця ракета підійде до будь-якого корабля російського і відправить його до крейсера “Москва”: поруч створювати базу металолому у Чорному морі,
– пояснив він.
Роман Світан додав, що Storm Shadow може відпрацювати по російських мостах.
На яку кількість Storm Shadow можна розраховувати
На думку військового експерта, ракети є недешевими. Вартість однієї складає орієнтовно півтора мільйона доларів.
Їх дадуть у визначеній кількості,
– зауважив він.
Саме тому Storm Shadow потрібно буде використовувати по великих об’єктах, які потрібно виводити з ладу.
"Це може бути чотири бази Росії в Криму", – пояснив Світан.
Також мовиться і про склади на території тимчасово окупованого півострова. Наприклад, під Джанкоєм та у Саках.
За його словами, навіть отримання декількох десятків таких ракет – це вже успіх, тому що їхнє застосування переламає російський опір в Криму і морський спротив.
Володимир Зеленський відвідав Велику Британію
- Під час свого виступу перед парламентом Великої Британії Володимир Зеленський попросив про бойові літаки для України. Вони необхідні для посилення захисту українського неба.
- Згодом Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Воллеса дослідити, які літаки Велика Британія могла б передати Україні.
- Попри таку швидку реакцію, речник прем'єр-міністра зазначив, що це буде "довгострокове рішення".
- Також Володимир Зеленський зустрівся із королем Чарльзом.