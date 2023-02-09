Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор. За його словами, одним із хороших варіантів, на який розраховує Україна, є ракета Storm Shadow.

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Що може передати Україні Британія

Роман Світан зауважив, що Storm Shadow – це приклад оптимального рішення. Зокрема, це ракета розробки одразу трьох потужних країн: Великої Британії, Франції та Італії.

Ця ракета скоріше за все і буде передана нам слідом за Harpoon,

– пояснив він.

Storm Shadow – це крилата ракета з дальністю від 250 до 1000 кілометрів.

За словами Світана, ракета є дозвуковою і з потужною бойовою частиною. Для неї підійде будь-яке кріплення.

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В яких цілях Україна зможе використати британські ракети

Військовий експерт додав, що дальність влучання Storm Shadow варіюється в залежності від модернізації.

"Яка дальність буде передаватися, це вже буде закрита інформація", – зосередив увагу він.

На його думку, якщо ЗСУ отримають такі ракети, то неодмінно їх ефективно використають. Зокрема, одна із цілей – потопити весь Чорноморський флот Росії.

Ця ракета підійде до будь-якого корабля російського і відправить його до крейсера “Москва”: поруч створювати базу металолому у Чорному морі,

– пояснив він.

Роман Світан додав, що Storm Shadow може відпрацювати по російських мостах.

На яку кількість Storm Shadow можна розраховувати

На думку військового експерта, ракети є недешевими. Вартість однієї складає орієнтовно півтора мільйона доларів.

Їх дадуть у визначеній кількості,

– зауважив він.

Саме тому Storm Shadow потрібно буде використовувати по великих об’єктах, які потрібно виводити з ладу.

"Це може бути чотири бази Росії в Криму", – пояснив Світан.

Також мовиться і про склади на території тимчасово окупованого півострова. Наприклад, під Джанкоєм та у Саках.

За його словами, навіть отримання декількох десятків таких ракет – це вже успіх, тому що їхнє застосування переламає російський опір в Криму і морський спротив.

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