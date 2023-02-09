Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. Он оценил возможность предоставления Украине дальнобойных ракет от Великобритании.
К теме Все возможно, – Сунак оптимистично высказался об истребителях для Украины
Аналитик подчеркнул, что сейчас интересно наблюдать за тем, как определенные страны поочередно становятся лидерами по поставке какого-либо вооружения.
Он вспомнил, что так было с танками – пока одни страны колебались, американцы сказали, что будут поставлять нам Abrams, после этого другие государства тоже начали принимать решение о предоставлении танков.
То же может быть и с дальнобойными ракетами. Если Британия уже приняла для себя такое решение и в скором времени это оружие мы увидим в Украине, то и ATACMS и другие ракеты, которые могут поражать цель на 300 километров, могут появиться у нас на вооружении,
– заявил Гетман.
По его мнению, по большому счету, можно считать, что это и есть подготовка к нашему контрнаступлению.
"Возможно, именно поэтому наши партнеры говорили, чтобы мы не спешили с наступлением, чтобы у нас было время получить соответствующее вооружение", – предположил военный аналитик.
Гетьман рассказал о поставках западного вооружения: видео
Он отметил, что ракетой средней дальности по международным документам считается ракета дальностью до 500 километров. Такие договоренности когда-то были подписаны, но США вышли из них, потому что Советский Союз не выполнял условия.
Визит Зеленского в Британию: какое оружие могут предоставить Украине
- Во время своего выступления перед парламентом Великобритании Владимир Зеленский попросил о боевых самолетах для Украины, необходимых для усиления защиты украинского неба.
- Впоследствии Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса проверить, какие самолеты Великобритания могла бы передать Украине.
- Лидеры этих стран подписали "Декларацию единства", поэтому Украина и Великобритания закрепили мощный союз. Президент рассказал, что государства согласовали мощное количество бронированной техники, поставки дальнобойного оружия и договорились начать подготовку украинских пилотов.
- Эксперты отмечают, что у Великобритании также есть дальнобойные ракеты, которые необходимы Украине для уничтожения Черноморского флота России. Даже небольшое количество такого оружия изменило бы ход войны.
- В частности, полковник ВСУ Роман Свитан объяснил, одним из хороших вариантов, на который рассчитывает Украина, является ракета Storm Shadow. Это крылатая ракета с дальностью от 250 до 1000 км.