Президент Зеленский подвел итоги состоявшегося 8 февраля визита в Лондон. Зеленский и Сунак подписали декларацию, направленную на углубление партнерства Киева и Лондона.

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Авиация и танки: Зеленский о результатах переговоров

Глава государства подчеркнул, что этот визит в Британию стал очень результативным. По словам Зеленского, переговоры с Сунаком начались по оборонным вопросам.

Есть сильный оборонный пакет от Великобритании. Мы согласовали мощное количество бронированной техники, поставку дальнобойного оружия и договорились начать подготовку украинских пилотов. Я считаю, что это наш четкий сигнал – Украины и Великобритании – что мы вместе не только идем, а пройдем весь этот сложный путь к нашей общей победе,

– сказал президент.

Великобритания поддержала формулу мира

Президент подчеркнул, что Украина и Великобритания становятся настоящими союзниками.

"Мы подписали с господином премьер-министром Декларацию единства – документ, фиксирующий принципы нашего взаимодействия и взаимоподдержки. Союзнического взаимодействия и взаимоподдержки. Это новый уровень отношений", – отметил Зеленский.

Кроме того, стороны констатировали достигнутый уровень безопасности, санкционного, политического и экономического сотрудничества и определили, как дальше будут укрепляться позиции двух государств. Кроме того, было обсуждено взаимодействие на международных площадках.

Я хочу отдельно поблагодарить лично тебя, Риши, и всю Британию за готовность работать вместе с нами для полной реализации украинской формулы мира,

– подчеркнул Зеленский.

О чем говорится в декларации, заключенной Украиной и Великобританией

Сайт правительства Британии опубликовал декларацию, подписанную Зеленским и Сунаком. В документе говорится, что Британия обязуется продолжать эту поддержку, помогать в восстановлении украинской энергосистемы и других объектов гражданской инфраструктуры, а также продолжать санкционное давление на Россию – включая использование замороженных российских активов в пользу Украины.

Британия отмечает, что поможет в долгосрочном развитии ВСУ. Кроме того, в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе британская сторона будет работать с членами Альянса над "углублением оперативной совместимости Украины с НАТО и ускорением перехода Украины на стандарты НАТО".

Отдельно Британия отмечает поддержку "формулы мира", предложенной Зеленским. Лондон готов играть ведущую роль для ее воплощения.

Кроме того, в Британии анонсировали проведение 21 – 22 июня в Лондоне Конференции по восстановлению Украины.