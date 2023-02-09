Президент Зеленський підбив підсумки візиту до Лондона, який відбувся 8 лютого. Зеленський і Сунак підписали декларацію, яка спрямована на поглиблення партнерства Києва й Лондона.

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Авіація і танки: Зеленський про результати переговорів

Глава держави наголосив, що цей візит до Британії став надзвичайно результативним. За словами Зеленського, переговори із Сунаком розпочалися з оборонних питань..

Маємо сильний оборонний пакет від Великої Британії. Ми погодили потужну кількість броньованої техніки, постачання далекобійної зброї й домовилися почати підготовку українських пілотів. Я вважаю, що це наш чіткий сигнал – України й Великої Британії, – що ми разом не лише йдемо, а пройдемо весь цей складний шлях до нашої спільної перемоги,

– сказав президент.

Британія підтримала формулу миру Зеленського

Президент підкреслив, що Україна та Велика Британія стають справжніми союзниками.

"Ми підписали з паном прем'єр-міністром Декларацію єдності – документ, що фіксує принципи нашої взаємодії та взаємопідтримки. Союзницької взаємодії та взаємопідтримки. Це новий рівень відносин", – зазначив Зеленський.

Крім того, сторони констатували досягнутий рівень безпекової, санкційної, політичної та економічної співпраці й визначили, як далі зміцнюватимуться позиції двох держав. Крім того, було обговорено взаємодію на міжнародних майданчиках.

Я хочу окремо подякувати особисто тобі, Ріші, і всій Британії за готовність працювати разом з нами для повної реалізації української формули миру,

– підкреслив Зеленський.

Про що йдеться у декларації, яку уклали України та Британія

Сайт уряду Британії опублікував декларацію, яку підписали Зеленський і Сунак. У документі йдеться, що Британія зобов'язується продовжувати цю підтримку, допомагати у відновленні української енергосистеми та інших об'єктів цивільної інфраструктури, а також продовжувати санкційний тиск на Росію – включно з використанням заморожених російських активів на користь України.

Британія наголошує, що допоможе в довгостроковій розбудові ЗСУ. Крім того, напередодні саміту НАТО у Вільнюсі британська сторона працюватиме з членами Альянсу над "поглибленням оперативної сумісності України з НАТО і прискоренням переходу України на стандарти НАТО".

Окремо Британія наголошує на підтримці "формули миру", запропонованої Зеленським. Лондон готовий відігравати провідну роль для її втілення.

Крім того, в Британії анонсували проведення 21 – 22 червня в Лондоні Конференції з відновлення України.