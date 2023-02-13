Таку думку 24 Каналу висловив російський політолог і політтехнолог Аббас Галлямов. За його словами, виступ Путіна перед федеральними зборами в основному буде набором стандартних банальностей.

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Як зазначив Галлямов, російський диктатор знову буде озвучувати абсурдні тези на кшталт:

"Ми не хотіли воювати, нас змусили".

"НАТО – агресор".

"Українці – фашисти".

"Росія захищається".

Путін може оголосили новий наступ на Україну

Однак важливо, що ще, окрім цієї маячні, заявить очільник країни-агресорки.

Найголовніше – це те, що він скаже стосовно планів щодо війни. Швидше за все, Путін анонсує новий наступ, який одразу й почнеться. Або ж почнеться напередодні. Потрібно, аби заява Путіна прозвучала на правильному тлі,

– сказав політтехнолог.

Галлямов припустив, що російський диктатор захоче оголосити про наступ якось ефектно. Наприклад, у той момент, коли він виступатиме, на фронті мають їхати російські танки, летіти літаки, має бути чутно роботу артилерії.

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Чому зараз неважливо, що скаже Путін

Однак, за словами Галлямова, насправді питання полягає не у заявах Путіна.

Зараз неважливо, що він скаже. Питання у тому, чи є у Росії ресурси наступати,

– зауважив Галлямов.

Політолог розповів, що понад тиждень тому у Росії сталася цікава історія. Одразу 2 російських опозиційних видання опублікували інформацію, яку їм "злили" у російському міноборони.

"У повідомленні йдеться про те, що Росія готує план наступу. Але всі офіцери, які цим займаються, шоковані, адже ресурсів для наступу у Росії немає. І вже зараз очевидно, що російська армія зазнає невдачі", – повідомив Галлямов.

Анонімні джерела з російського міноборони також зазначили, що вони, мовляв, люди маленькі: Кремль наказав – то будуть готуватися.

Відповідальність за майбутню поразку

Раніше, за словами Галлямова, міноборони не дозволяло собі висловлювати незгоду з Кремлем, а тут раптом організувало цілеспрямований "злив" інформації. Політтехнолог вважає, що це саме "злив", оскільки інформація з'явилася одразу у 2 виданнях.

"Звичайно, це може бути спробою російських спецслужб обманути українців. Але мені здається, що все-таки це не так. Тоді це свідчення реального стану справ в армії", – наголосив Галлямов.

Він додав, що також така інформація – матеріальний доказ розколу, який з'являється між армією та політичним керівництвом країни.

Адже армія, нехай і вустами анонімних джерел, вказує на Путіна. По суті на нього перекладають відповідальність за майбутню поразку,

– сказав політолог.

Слова Путіна нічого не варті

Він додав, що ще рік тому російський диктатор перемкнув політику в інший "регістр". Тепер його слова перестали мати значення.

Путін може казати, що завгодно. Але якщо у нього немає можливості для наступу, тоді ці слова нічого не варті,

– зазначив Галлямов.

Він нагадав, як пафосно російський диктатор виступав у Кремлі 30 вересня 2022 року, коли оголосив про анексію 4 українських областей. А вже наступного дня ЗСУ звільнили місто Лиман Донецької області, а згодом – повернули під контроль України Херсон.

"Тому сенс послання – не головне. Важливо, який реальний стан справ у російській армії", – зауважив Галлямов.

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