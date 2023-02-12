Про це 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких. Він переконаний, будь-яка заява Путіна не вплине суттєво на настрої в Росії і не матиме ніякого ефекту для України.

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Гладких припустив, що дату 21 лютого для виступу російського диктатора у Кремлі обрали, аби зібрання ухвалило певні рішення, щоб оприлюднити їх 23 – 24 лютого.

Мені дуже цікаво, як російська влада, естеблішмент, пропагандисти будуть висвітлювати рік своєї так званої спеціальної військової операції, яка мала завершитися через 3 дні парадом у Києві,

– іронічно додав політолог.

Про що може оголосити Путін

Можливих варіантів про що Путін може оголосити є обмаль, підкреслив Гладких. Максимум, він може визнати "СВО" війною. Може сказати про те, що починали росіяни "СВО", яка трансформувалася у війну, і сталося це не з їхньої провини. Може говорити "іншу маячню, про підступний Захід тощо", сказати, що тепер в них війна і "родіна в апаснасті".

Це не дуже популярне рішення, наскільки я можу судити з зойків, галасу та скиглення, луна яких сягає наших вух "із-за порєбріка",

– зауважив мовець.

Він переконаний, що які б рішення не ухвалила Росія, докорінно вони нічого не змінять. Українцям перш за все варто говорити не про можливий наступ росіян чи їхні рішення, а готуватися до контрнаступу.

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