Про це 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких. Він переконаний, будь-яка заява Путіна не вплине суттєво на настрої в Росії і не матиме ніякого ефекту для України.
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Гладких припустив, що дату 21 лютого для виступу російського диктатора у Кремлі обрали, аби зібрання ухвалило певні рішення, щоб оприлюднити їх 23 – 24 лютого.
Мені дуже цікаво, як російська влада, естеблішмент, пропагандисти будуть висвітлювати рік своєї так званої спеціальної військової операції, яка мала завершитися через 3 дні парадом у Києві,
– іронічно додав політолог.
Про що може оголосити Путін
Можливих варіантів про що Путін може оголосити є обмаль, підкреслив Гладких. Максимум, він може визнати "СВО" війною. Може сказати про те, що починали росіяни "СВО", яка трансформувалася у війну, і сталося це не з їхньої провини. Може говорити "іншу маячню, про підступний Захід тощо", сказати, що тепер в них війна і "родіна в апаснасті".
Це не дуже популярне рішення, наскільки я можу судити з зойків, галасу та скиглення, луна яких сягає наших вух "із-за порєбріка",
– зауважив мовець.
Він переконаний, що які б рішення не ухвалила Росія, докорінно вони нічого не змінять. Українцям перш за все варто говорити не про можливий наступ росіян чи їхні рішення, а готуватися до контрнаступу.
Гладких про плани Кремля до річниці війни: дивитися відео
Росія готується до річниці війни
- Очільник Кремля дуже вірить в сакральність дат і хоче досягти бодай якихось результатів у війні проти України до цього часу.
- За словами Дмитра Гордона, до річниці війни росіяни будуть намагатися просуватися вглиб Донбасу. Він переконаний, що Путін і далі апелюватиме традиційними пропагандистськими методичками: "ми боремось з українським нацизмом", "проти нас 50 країна НАТО", "якби ми не пішли в Україну, вони пішли б на нас", "священна війна", "вставай страна огромная"
- До річниці війни в російських "Лужніках" буде організовано концерт в підтримку окупаційної армії. Лишається лише одне питання, чи буде що святкувати.