Про це 24 Каналу розповів журналіст Дмитро Гордон. Він додав, що ввечері того ж дня очільник Кремля буде брати участь чи то у концерті, чи то у шабаші на стадіоні "Лужники" – такий саме був рік тому. Путіну треба буде розповідати росіянам про досягнення, але їх немає.
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Ми не здаємось
Журналіст зазначив, що, проте, ще є час до 21 лютого, і Путін, звичайно, сподівається на просування російських військ вглиб Донбасу. Можливо він ще на щось сподівається.
Втім я бачу в режимі онлайн, що відбувається на Донбасі та інших куточках України – ми не здаємося, не віддаємо ворогу Бахмут, Вугледар та інші точки, які дуже атакують окупанти,
– зазначив він.
Гордон припустив, про що Путін буде говорити 21 лютого: дивіться відео
Росіяни – в "брєду"
За словами Гордона, він не знає, про що буде говорити Путін.
Якщо він не досягне жодних успіхів, то може мовити: "ми боремось з українським нацизмом", "проти нас 50 країна НАТО", "якби ми не пішли в Україну, вони пішли б на нас", "священна війна", "вставай страна огромная". Це "брєд" божевільного, але цей "брєд" дуже купує російська аудиторія. Тому що вона сама в "брєду" і, тому що біда з російським народом і з Росією,
– вважає він.
Журналіст згадав письменника-сатирика Михайла Задорнова, який був російським націоналістом.
"Думаю, якби він був живий сьогодні, то був би по той бік. Але в нього були чудові жарти. Якось він розповів мені, що в російській мові букви "ф" немає – вона запозичена з грецької мови. А є буква "п". Тому "раду федерації федеральних зборів російської федерації" треба читати як "рада педерації педеральних зборів російської педерації". Оце доречно", – наголосив Дмитро Гордон.
Що відбувається в російських елітах
- Політична фігура Євгенія Пригожина в Росії має доволі специфічний характер. Поки він вигідний Владіміру Путіну, він робить все, що хоче, але коли він стане непотрібним, його без вагань вб'ють. Політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок вважає, що Пригожин вийшов в публічну площину, а це свідчить про його політичні амбіції.
- Колишній президент Росії Дмітрій Медведєв вирішив прокоментувати відрядження Володимира Зеленського у країни Європи. Однак у результаті лише вкотре підтвердив, що його психіатр не є достатньо кваліфікованим фахівцем, адже не зміг впоратись з його розумовими відхиленнями. Медведєв висловив своє невдоволення через те, що лідери європейських країн підтримали Україну.
- Владімір Путін системно оголошує різні версії того, навіщо Росія воює проти України. Російський опозиційний журналіст видання The Insider Тимур Олевський наголошує, що у Путіна є технологія, якої його ймовірно вчили у школі КДБ. Там його навчали чомусь такому, що дозволило йому зробити висновок, що це працює. Він постійно змінює цілі війни й щоразу озвучує нові речі.