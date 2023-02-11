Про це 24 Каналу розповів політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, Прігожин вийшов в публічну площину, а це свідчить про його політичні амбіції.

Читайте також Ватажок "Вагнера" зібрався "захоплювати" Європу за лічені роки: що наговорив Пригожин

Прігожин може стати політиком

Валерій Клочок розповів, що Євгеній Прігожин – це представник нацистських поглядів на Росії, а тих, хто підтримує такі погляди там багато. Фактично він та Владімір Путін будуть конкурувати на одному політичному полі.

Путін – це класичний нацист, який сьогодні пропагує те, що Росія є найвищою нацією на планеті й вона має боротись з усім західним світом, щоб не допустити поширення демократії тому, що Захід несе демократію, а Росія – це тоталітаризм і диктатура,

– сказав Клочок.

В цій ситуації Прігожин є конкурентом Путіна й він це розуміє. Але зараз Прігожин вигідний та виконує свою функцію "транзитного гаманця" від різних державних та бізнес-структур на ведення війни.

Приватна армія Прігожина має свою популярність серед найманців, бо таким чином вони отримують шанс непогано заробити. Враховуючи те, що в Росії складна економічна ситуація та зростає рівень безробіття, армія Прігожина буде й надалі популярною.

Путін підтягує політичних фігур до себе

Валерій Клочок переконаний, що на тлі скандалу із секретарем радбезу Росії Ніколаєм Патрушевим, який хоче посадити в крісло прем'єра свого сина, Путін починає наближати до себе інших політиків. Так, стало відомо що відбувались перемовини Путіна із міським головою Москви Сєргєєм Собяніним.

Валерій Клочок розповідає про майбутнє політичного проєкту Прігожина: дивіться відео

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" впевнений, що Путін та його оточення, яке не претендує та не має політичних амбіцій в майбутньому вирішать – давати життя політичному проєкту Прігожина чи ні.

Водночас Валерій Клочок не впевнений, що Прігожин може стати серйозною політичною фігурою. На його думку, він може замінити собою Владіміра Жиріновського й такий проєкт потрібен Росії.

Але яка доля проєкту Жиріновського? 5 – 7 % йому кидали як собаці на проживання з грошей, які отримував державний бюджет і він співіснував разом з іншими політичними проєктами,

– сказав Клочок.

Експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" переконаний, що доля Прігожина повністю в руках Путіна, а у потрібний момент "колективний Путін" ухвалить рішення – потрібен Прігожин далі чи ні.

ПВК "Вагнер" втрачає вплив