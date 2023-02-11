Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вэжа" Валерий Клочок. По его словам, Пригожин вышел в публичную плоскость, что свидетельствует о его политических амбициях.

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Пригожин может стать политиком

Валерий Клочок рассказал, что Евгений Пригожин – это представитель нацистских взглядов на России, а тех, кто поддерживает такие взгляды, там много. Фактически, он и Владимир Путин будут конкурировать на одном политическом поле.

Путин – это классический нацист, который сегодня пропагандирует то, что Россия является самой высокой нацией на планете и она должна бороться со всем западным миром, чтобы не допустить распространения демократии, потому что Запад несет демократию, а Россия – это тоталитаризм и диктатура.

– сказал Клочок.

В этой ситуации Пригожин является конкурентом Путина, и он это понимает. Но сейчас Пригожин выгоден и выполняет свою функцию "транзитного кошелька" от различных государственных и бизнес-структур на ведение войны.

Частная армия Пригожина имеет свою популярность среди наемников, потому что таким образом они получают шанс неплохо заработать. Учитывая то, что в России сложная экономическая ситуация и растет уровень безработицы, армия Пригожина будет и дальше популярной.

Путин подтягивает политических фигур к себе

Валерий Клочок убежден, что на фоне скандала с секретарем совбеза России Николаем Патрушевым, желающим посадить в кресло премьера своего сына, Путин начинает приближать к себе других политиков. Так, стало известно, что происходили переговоры Путина с городским главой Москвы Сергеем Собяниным.

Валерий Клочок рассказывает о будущем политического проекта Пригожина: смотрите видео

Руководитель Центра общественной аналитики "Вэжа" уверен, что Путин и его окружение, не претендующее и не имеющее политических амбиций в будущем решат - давать жизнь политическому проекту Пригожина или нет.

В то же время, Валерий Клочок не уверен, что Пригожин может стать серьезной политической фигурой. По его мнению, он может заменить собой Владимира Жириновского и такой проект нужен России.

Но какова судьба проекта Жириновского? 5 – 7 % ему бросали как собаке на проживание из денег, которые получал государственный бюджет и он сосуществовал вместе с другими политическими проектами,

– сказал Клочок.

Эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вэжа" убежден, что судьба Пригожина полностью в руках Путина, а в нужный момент "коллективный Путин" примет решение – нужен Пригожин дальше или нет.

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