Об этом 24 Каналу рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Впрочем, относительно эффективности таких перемен для самой России все же говорить не стоит.

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Вадим Денисенко сообщил, что 8 февраля в Москве ночью состоялось заседание Совбеза.

"Судя по всему, одним из вопросов, который вчера обсуждали, это был вопрос ЧВК "Вагнера", – пояснил он.

По его словам, по странному стечению обстоятельств на следующий день Евгений Пригожин заявил, что вербовка приостановлена.

Денисенко объяснил, что в течение последних дней мы слышали от правозащитников истории о том, что в тюрьмы приходят новые вербовщики среди "вагнеровцев".

Это означает только одно – Россия приняла решение, что скрытую мобилизацию, которая очень тяжело идет и вызывает напряжение в обществе, они частично закроют благодаря заключенным,

– сосредоточил внимание он.

По его мнению, в ближайшее время набирать тех, кто поедет на линию разграничения, будет не ПВК "Вагнера", а Минобороны.

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Советник министра внутренних дел рассказал, что минимальное количество заключенных, которыми пополнят ряды российской армии, это 50 тысяч человек.

В связи с тем, что это не добровольная история, а добровольно-принудительная, они могут до 100 тысяч заключенных набрать в российских тюрьмах,

– подчеркнул он.

По его словам, за основу Минобороны будет использовать достояние Советского Союза.

"Будет ли это все так же эффективно, как в ЧВК "Вагнера", то, наверное, все же нет", – добавил он.

Денисенко прокомментировал, что хоть какую-то управляемость они смогут обеспечить.

Заключенные понимают только страх. И вопрос лишь в том, на сколько Минобороны сможет их запугать,

– сосредоточил внимание он.

По его словам, это и есть ключевой фактор.

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