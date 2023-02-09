Об этом 24 Каналу рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Впрочем, относительно эффективности таких перемен для самой России все же говорить не стоит.
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Какие решения всколыхнули Россию
Вадим Денисенко сообщил, что 8 февраля в Москве ночью состоялось заседание Совбеза.
"Судя по всему, одним из вопросов, который вчера обсуждали, это был вопрос ЧВК "Вагнера", – пояснил он.
По его словам, по странному стечению обстоятельств на следующий день Евгений Пригожин заявил, что вербовка приостановлена.
Денисенко объяснил, что в течение последних дней мы слышали от правозащитников истории о том, что в тюрьмы приходят новые вербовщики среди "вагнеровцев".
Это означает только одно – Россия приняла решение, что скрытую мобилизацию, которая очень тяжело идет и вызывает напряжение в обществе, они частично закроют благодаря заключенным,
– сосредоточил внимание он.
По его мнению, в ближайшее время набирать тех, кто поедет на линию разграничения, будет не ПВК "Вагнера", а Минобороны.
Вадим Денисенко рассказал, какие изменения будут касаться Пригожина: смотрите видео
Сколько заключенных Россия отправит на фронт
Советник министра внутренних дел рассказал, что минимальное количество заключенных, которыми пополнят ряды российской армии, это 50 тысяч человек.
В связи с тем, что это не добровольная история, а добровольно-принудительная, они могут до 100 тысяч заключенных набрать в российских тюрьмах,
– подчеркнул он.
По его словам, за основу Минобороны будет использовать достояние Советского Союза.
"Будет ли это все так же эффективно, как в ЧВК "Вагнера", то, наверное, все же нет", – добавил он.
Денисенко прокомментировал, что хоть какую-то управляемость они смогут обеспечить.
Заключенные понимают только страх. И вопрос лишь в том, на сколько Минобороны сможет их запугать,
– сосредоточил внимание он.
По его словам, это и есть ключевой фактор.
Евгений Пригожин: последние новости
- Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожина озвучил абсурдное предложение для президента Владимира Зеленского. Он предложил ему воздушную дуэль, которая должна решить судьбу украинских городов.
- Накануне, 3 февраля, генпрокурор Андрей Костин сообщил, что Украина объявила подозрение Пригожину. Руководитель ЧВК "Вагнера" непосредственно ответственен за тысячи военных преступлений.
- Также аналитики ISW отмечали, что Пригожин бесится, потому что его медленно убирают от влияния и участия в войне.