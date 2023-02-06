Пригожин записал видео с вертолета, где рассказывает, как "бомбил Бахмут". Говорит, мол, только что приземлился. Затем оккупант обратился к Зеленскому.

Кстати говоря Совет признал ППК "Вагнер" международной преступной организацией

"Повар Путина" говорит, что завтра садится на Миг-29. Озвучил абсурдное предложение президенту Владимиру Зеленскому. Предлагает воздушную дуэль. Более того, уверяет, в случае проигрыша, отдаст Артемовск. Хотя ясно, что все украинские города будут под контролем Украины в любом случае.

Если ваша возьмет, забирайте Артемовск, если нет – идем в Днепр,

– грозился Пригожин.

Смотрите видео, как Пригожин предложил "дуэль":

ППК "Вагнера" – преступная организация

Верховная Рада одобрила постановление о признании ПИК "Вагнера" международной преступной организацией. Вагнеровцев россияне бросают на самые горячие направления. Пока их самая большая вокруг Бахмута. Хотя в американском Институте по изучению войны сообщили, что "вагнеровцы" забирают от Бахмута на Юг Украины.

Накануне, 3 февраля, генпрокурор Андрей Костин сообщил, что Украина объявила подозрение Пригожий. Руководитель ППК "Вагнера" непосредственно ответственен за тысячи военных преступлений. Также аналитики ISW отмечали, что Пригожин бесится, потому что его медленно убирают от влияния и участия в войне.