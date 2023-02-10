Впрочем, мы должны осознавать, что в начале войны Илон Маск действительно действенно нам помогал. Об очередном скандале с основателем SpaceX, кровавом финале Евгения Пригожина и подготовке Украины к возвращению Крыма в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Напомним, что в первой части интервью мы рассказывали о недавних визитах Владимира Зеленского в Европу, дальнобойных ракетах для ВСУ и многом другом. Читайте первую часть интервью с Михаилом Подоляком – по ссылке.

О решении SpaceX ограничить доступ ВСУ к интернету Starlink

На днях министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сказал, что Илон Маск нам очень помогает и рассказал о сотрудничестве. Впоследствии получили информацию, что SpaceX ограничила доступ к интернету Starlink украинским военным для управления беспилотниками.

В компании сказали, что они знают, что ВСУ пользуются спутниками для связи, но не хотят, чтобы это использовалось в наступательных целях. Наступательные действия в том смысле, что мы идем на Белгород или Курск или же мы говорим о наступательных целях – возвращении своей земли? Это немного разные наступательные цели.

У нас идут не наступательные цели, как они понимают. У нас идет оборонительная война с деоккупацией своих земель. Это очень четкий критерий, который мы в рамках абсолютного международного права четко фиксируем – это оборонная война по освобождению своих оккупированных территорий. Это принципиальный юридический термин.

Илон Маск и президент SpaceX Гвен Шотуэлл действительно очень помогают нам. Во-первых, мы должны осознавать, что с первых дней войны Илон Маск совершенно точно позволил нам получить эффективную мобильную систему связи, а без этого на войне никак.

Во-вторых, Илон Маск сейчас ищет другое место в глобальном мире. Он хочет быть гораздо больше, чем основатель SpaceX или автор Tesla, или автор Starlink и т.д. Он хочет получить репутацию политического эксперта.

Это очень сложный процесс, потому что люди, занимающие определенные ступени популярности или власти, хотят увеличить свое влияние на формирование принципов современного мировоззрения. Поэтому он ищет возможность говорить об этом на других уровнях, комментировать политику США, Украины и глобального мира. Ищет возможность давать советы, которые будут являться советами действий.

В-третьих, мы должны объяснять и Маску, и Шотуэллу, к чему приведет такая позиция. А она приведет к увеличению смертей среди гражданского населения, украинских детей и потерь среди наших военных.

Война – это не абстракция, она идет прямо на территории Украины и за то, чтобы мы имели право быть такими, как мы хотим. Так же как Илон Маск хочет быть кем-то. Мы должны это объяснять. Это тяжело, но это общение. Мы не должны говорить в ультимативном формате, потому что он действенно нам помогал.

С людьми, которые нам помогают, даже если они принимают ошибочные решения на каком-то этапе, мы должны постоянно говорить. О ценностях, наших целях и потерях, которые мы несем, и почему это справедливо. И если Маск хочет быть глобальным деятелем и иметь определенную политическую экспертизу, то говорить, почему он должен быть справедливым. Это диалоги не только с представителями SpaceX, но и с представителями других корпораций.

Интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Международные бренды до сих пор финансируют геноцид украинцев

Если мы заговорили о международном бизнесе, то есть еще более важная тема. К сожалению, многие международные компании и глобальные бренды до сих пор работают на российском рынке и платят налоги в российский бюджет, из которых финансируется война. 80–85% российского бюджета сегодня тратится на войну.

Таким образом, налоги международных компаний россияне абсолютно четко используют для геноцида украинского населения. И об этом тоже нужно постоянно говорить – не только о Starlink.

Периодически говорить о международных компаниях и называть бренды этих компаний. Показать бренд, сумму налогов, которые он уплатил России и что на эти налоги было куплено из военной техники и сколько у нас погибло гражданских. С точки зрения того, что производят международные бренды. Это очень хорошая возможность вернуться к концепции негативизации международных брендов, до сих пор финансирующих российскую геноцидную войну.

Мы периодически это делаем, потому что в самом начале они думали, что сегодня-завтра война закончится, и пережидали. Потом якобы замораживали бизнес и уходили. Через 12 месяцев смотрим, а какая-то компания продолжает работать, делать вид, будто ничего не произошло, и рассказывать, что планирует закрыться, но пока в процессе.

Если ты прямо находишься в войне, то эмоционально воспринимаешь ее правильно. Хотя, давайте будем откровенны, в нашей стране тоже есть люди, которые войну воспринимают как возможность заработать себе что-то "серым" способом. У нас есть ряд людей на разных должностях, которые воспринимают войну как возможность получить шанс существенно увеличить свое состояние.

К сожалению, это дискредитирует Украину и разбалансирует моральное положение в стране. С этим нужно работать. Благо, президент активно поддержал и модерирует кампанию по декоррупизации общественных отношений в стране. Я думаю, что мы не избавимся от внутренней коррупции, но будем хорошо говорить и сажать этих людей, чтобы они отвечали за свои действия большими юридическими сроками.

Кроме того, ситуация в мире более сложная. Люди хотят получить доходы и иметь определенный уровень жизни. Им безразлично, что здесь умирают дети. Если они приходят на мероприятие по поддержке Украины, то скажут, что проинвестировали или проспонсировали тысячи или миллионы миллионов долларов на гуманитарные программы для поддержки Украины. Но внутренне они не эмпатичны к нам.

Им безразлично, что здесь гибнут наши граждане, теряют дома или карьерные возможности, что у нас 14 миллионов вынужденных временных переселенцев. Это их не беспокоит. Им важно, будут ли у них доход, который будет больше на 15%, чем в прошлом году. Мы должны это понимать и не обижаться, потому что обида – это эмоция, которая не позволит нам рационально думать.

А рационально думать – это спокойно и систематически называть бренды, фамилии директоров или владельцев бизнеса, говорить о конкретных доходах в России и сколько из этих доходов пошло на налоги и сколько конкретно людей убивают руководители этих международных корпораций.

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Так должны работать. И параллельно должны проводить много антикоррупционных действий в самой Украине, чтобы доказать, мы – другие, мы не такие, как были до войны.

Россия имеет много советской техники, но 30–40% – лом

Премьер Эстонии заявила на саммите, если бы страна имела истребители, то отдала бы их Украине. В то же время президент Владимир Зеленский, выступая в Европарламенте, сказал, что угроза Европы сегодня – это диктаторы с безумными запасами советского оружия и "подкормкой" от других диктаторов, в частности Ирана.

Иран сказал, что вроде бы не будет строить заводы с дронами в России. Верить этому нельзя, потому что после этих заявлений в Россию прилетел борт из Тегерана – неизвестно что привезший, возможно, новую партию дронов.

А накануне в соцсетях распространяли якобы информацию от гендиректора производителя ракет "Калибр", который жаловался, что они не могут выполнить заказ минобороны из-за нехватки компонентов. Мол, переговоры с поставщиками стран-союзников России временно прекращены. Так что с советским оружием и иранской поддержкой?

Давайте скажем огромное спасибо странам Балтии: Эстонии, Латвии и Литве. После победного финала мы должны их обнять. С точки зрения информационного и дипломатического давления эти страны являются ключевыми. Они постоянно на передовой, говорят, что надо Украине все отдать, и они это делают.

Такие страны идут ва-банк, понимая, что сегодня решается судьба Европы и тех ценностей, ради которых они тоже страдали, когда распадался Советский Союз. У них тогда были и протестные акции, и СССР убивал много людей там. Мы должны им быть очень благодарны и постоянно поддерживать связь с этими странами.

Относительно советского оружия – безусловно, год войны точно расставил акценты и многие страны, которые в начале вторжения считали, что можно через "серые" схемы что-то зарабатывать, ведь были премии за поставку компонентов через "параллельный импорт", сегодня понимают, что за это будет жесткое наказание.

После войны или даже сегодня государства или компании, которые будут посредниками для России, будут иметь огромные проблемы из-за минфинов и минюстов других стран. Поэтому они не пойдут на это, потому что если заработают 3 доллара на серой схеме, то потом потеряют 30 долларов.

Поэтому все компании постепенно отказываются от любых российских контрактов, кроме сырьевых – нефти или газа, которые идут через другие государства. Так что оружия, особенно морского базирования – "Калибров" или "Искандеров" будет гораздо меньше, чем планировала Россия.

Относительно советских арсеналов – к сожалению, в России еще много старых ракет и бронетехники. Кремль все это будет использовать. Однако не все вооружение остается в исправном состоянии. 30–40% – это уже лом. Так что когда говорят какие-то цифры, например, что в России 2 или 5 тысяч танков, это не совсем так, настоящие цифры другие.

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Однако Россия будет пытаться все это привлечь, чтобы создать количественное преимущество с помощью неподготовленных мобилизованных и старого советского оружия. Это будет последний этап, когда Россия сможет накопить определенный ресурс.

Сегодня важный этап войны – борьба за инициативу. Сейчас решается, кто будет иметь инициативу на следующих этапах войны. Пока инициатива на стороне Украины, но мы должны получить определенное оружие.

А Россия будет использовать советское оружие до последнего. Однако оно не является высокоточным, эффективным и перспективным. С точки зрения решения ситуативных задач оно проигрывает любому образцу натовского оружия.

Россия сформировала антидемократическую коалицию, но это не партнеры

Относительно Ирана – в определенный момент Тегеран сделал ставку на Россию. Он передавал ей свои дроны, а получал от Кремля определенные технологии и деньги. Иран долгое время считал, что это не будет иметь для него значительных последствий.

А сегодня Иран понимает, что последствия будут катастрофическими. Уже видим, что страны, вносившие Иран в перечень террористических государств с ограничительными санкциями, следят за Тегераном придирчиво, особенно за тем, о чем он договаривается с Россией.

Иран уже передал технологии изготовления "Шахидов" в Россию и там уже создают определенные производства. Впрочем, мы умеем противодействовать им. В то же время, Тегеран очень осторожно относится к продолжению сотрудничества с Кремлем, потому что последствия для него уже начались и будут нарастать.

В то же время Россия заявляет, что если бы нам не помогала Европа или США, то якобы "уже давно поставила бы Украину на колени". Сегодня страна-агрессор сформировала себе такую антидемократическую коалицию, куда входят:

Северная Корея,

Иран,

страны Африки – Зимбабве и Эритрея,

Беларусь.



Ким Чен Ын и Владимир Путин / Фото росСМИ

Однако Россия для этих стран не является стратегическим партнером, потому что поддерживать ее сегодня – это ограничивать свои перспективы. Однако Москва в истерике ищет любые возможности, чтобы увеличить свои военные возможности. И это хорошо, потому что все все видят.

Сейчас ключевой этап – когда Россия стянула все советское вооружение со всей своей территории. Немного обновленное, но советское. Высокоточное и настоящее, что они начали делать с 2000-х годов, сейчас нет возможностей изготавливать.

Финал Пригожина будет кровавым

Россия проведет учения вместе с Китаем в Африке с 16 по 26 февраля. Интересно, кто поедет на эти учения, не ЧВК ли "Вагнера"? К тому же Евгений Пригожин на днях заявил, что уже не набирает зэков из тюрем в ряды вагнеровцев. Он не назвал причин, но появилась информация, что минобороны России создает свой ЧВК внутри армии и вербует туда заключенных.

Минобороны России создает частную военную компанию не внутри армии, а по ее "периметру" – через "Газпром" и сырьевые компании. У них будет государственная юрисдикция. Там 60–70% всегда будет государства в компании, на финансировании которой будет ЧВК. А 30% – это частный бизнес – охранная или другая компания.

Пригожин проиграл аппаратную игру и конфликт Сергею Шойгу и классическому генералитету. Так что владельца ЧПК "Вагнера" постепенно оттесняют от принципиальных решений. Он потерял контроль над федеральной системой исполнения наказаний. А сейчас с ней напрямую работает минобороны.

Не думаю, что есть очень много зэков, готовых пойти умирать. Ведь одно дело идти через ЧВК "Вагнера", где ты получаешь определенные привилегии, деньги и гарантии. А другое дело – минобороны – тебя просто отправят и убьют без гарантий и денег. И это же зэки – они так остро чувствуют.

Для Пригожина все будет гораздо кровавее чуть позже. Потому что он очень высоко взлетел и не просто лишится влияния. Говорили, что он едва ли не равен Владимиру Путину в отношении комментирования хода "СВО" и влияния на патриотическое сообщество, так называемых "военкоров" и ключевой медийный компонент. Но сейчас он все теряет. Минобороны дожмет Пригожина и мы будем говорить о нем в другой тональности, но подождем.



Пригожина ждет кровавый финал / Фото АР

Мне это очень нравится, потому что свидетельствует о нестабильности окружения Путина и вообще нарастающих конфликтах. Это не значит, что завтра там будут государственные перевороты, но конфликты нарастают и будут иметь определенные физические или юридические последствия для ключевых лиц.

Недавно Пригожин записал видео, где вызвал на воздушное сражение президента Зеленского. Это же надо было так зацепить Бога за бороду, чтобы представить, что ты, как президент, можешь вызвать другого президента на воздушный поединок. Я очень жду повторения судьбы Игоря Мангушева на примере Пригожина. Будет очень приятно, потому можем подождать.

А вот чего мы ждать не можем, это того, о чем говорила Ирина Верещук. Она сообщила, что мы начинаем подготовку персонала, который придет на работу уже после деоккупации Крыма.

Пригожин не является ньюзмейкером для нас, поэтому нет смысла говорить о его инициативах, словах и т.д. Это рассчитано только на внутренний рынок – патриотический рынок России. Пусть они себе там чешутся, нас это не волнует. Разве мы можем отслеживать потерю влияний одного или другого персонажа.

Украина готовится к возвращению Крыма

Теперь о Крыме и словах Верещук. Она абсолютно права – нам нужно готовиться к тому, что это может быть процесс быстрый и важный. Чтобы мы не начинали по ходу придумывать формулы, как мы должны обращаться в юридическом и физическом смысле с людьми, которые захватывали чужое имущество, присваивали бизнесы, квартиры и т.д.

Мы должны осознавать, что все люди, которые занимались, например, гуманитарной составляющей, информационной – учителя, юристы… Все это должно быть другим с мировоззренческой точки зрения. Об этом говорит Верещук.

Должны быть жесткими в нормальном смысле этого слова и сознательными в том, что не должно быть никакой толерантности к коллаборации, независимо от мотивов. Не должно быть каких-либо половинчатых решений. Мы заходим и должна быть конкретная концепция другого информационного и культурного пространства. Как бы это ни звучало.

Не хочу, чтобы мы заигрывали, как это делали в 2004 году после Оранжевой революции, мол, "а давайте осторожно относиться". Надо было заходить и сразу ограничивать информационные влияния российских телеканалов, бизнеса и культурных программ.

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Это надо будет сейчас сделать, без всяких разговоров, что там есть другие настроения, что должны убеждать людей ... Нет, не должны убеждать. Должны жестко показать, что такое Украина, какие у нее ценности и правила. И руководителями образования или медиа там должны быть исключительно проукраинские профессионалы.

Это совершенно верная концепция. Уже сегодня должны публично говорить об этом, чтобы мы Крым понимал – не будет половинчатых решений, а будет конкретная правильная Украина на полуострове. Это очень важные параметры, и я хочу поддержать Верещук. Это правильная стратегия.

Спикер МИД сообщил, что, вероятно, 5 украинцев сейчас находятся под завалами в Турции, еще одну женщину госпитализировали. Найдено 103 украинца и 22 еще ищут. Вспоминая о Турции, я уже приводила этот пример – пример несокрушимости Украины, которая год живет в полномасштабном вторжении, но готова помочь, когда видит, что кто-то в этом нуждается.

Мы можем помочь, несмотря на то, что сами сейчас находимся в состоянии, когда нуждаемся в мировой помощи. Мы готовы поделиться тем, что имеем сами, чтобы помочь вам. Это тот пример несокрушимости украинского духа и народа.

И в этот самый момент выходит Путин и говорит, что якобы "сочувствует" Турции из-за беды. И думаешь: как в нем помещается весь этот цинизм, когда уничтожая одну страну, ее инфраструктуру и людей, он может "сочувствовать" другой стране из-за стихийного бедствия?

Вы хотите, чтобы Путина записали в представители современной гуманистической цивилизации? Это ведь нонсенс. Это человек, который постоянно находится во лжи и цинично относится к тому, что происходит в мире. Его вообще не волнует, что произошло в Турции.

Это абсолютно информационный повод прийти и цинично что-нибудь сказать. Поэтому давайте выведем Путина за скобки современной цивилизации и будем говорить о нем как о ньюзмейкере, который все еще доставляет нам хлопоты, которые нужно правильно решить.

Что касается Турции, то это, безусловно, огромная трагедия. Десятки тысяч человек, погибших и раненых. Большие утраты как экономические, так и в гуманистической составляющей.

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Однако мы Украина и мы искренне готовы помогать – отдать все, когда другие люди страдают. Это и есть суть Украины. Это и то, что мы говорим нашим партнерам – смотрите на нас. Да, может, у нас есть определенные проявления некомфортности или коррупционности, может, мы между собой грыземся и это вызывает определенное удивление.

Это все у нас есть, но когда происходит трагедия, то мы принимаем единственное возможное решение – поддержать любого. И у себя в стране. Смотрите, как у нас люди, потерявшие свои дома, карьеры, рабочие места, но они все равно поддерживают других, волонтерят и берут на себя бремя войны.

Так же мы испытываем очень большое желание помочь Турции. Потому что это люди. И это Украина. Мы будем постоянно это делать. И это видит мир. Сегодня он гораздо глубже понимает, что такое современная Украина и почему этой стране нужно до конца помогать.

Это ведь не просто мы с вами здесь поговорили, мол, помогите нам, потому что мы защищаем демократические ценности. Это важно, и мы об этом говорим. Но мир видит действия Украины. Он видит, как мы относимся к трагедиям, какие мы искренни в том, чтобы помочь, и как мы это делаем. И мир понимает, какое большое сердце у нас.

Когда мы ссоримся, я привожу пример, что мы как одна большая семья. Не ссорятся в семье – ссорятся. Могут не понимать друг друга, не сходиться в точках зрения, но понимают, что мы семья. Мы в любом случае найдем консенсус и продолжим жить в одной большой семье и дальше.

Вот почему они нас никогда не поймут, потому что их семьи сильно отличаются от нас. Там шуба роднее Ванечки, который ушел и умер где-то на соседней территории и никогда не вернется даже в пакете.

Этот Ванечка приходил выбивать ей зубы, понимаете? А у нас другое – мы живем в других ценностях. Помощь – ключевой элемент украинской идентичности.

Сегодня масштабировались, все видят, какие мы. Это уже исторически. А со всеми внутренними конфликтами мы разберемся. Это в семье, поэтому мы договоримся о каких-то правилах немного осторожнее друг к другу относиться и больше любить друг друга.