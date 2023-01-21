Американский бизнесмен убеждает – настроен проукраинский, но считает, что шаги по освобождению Крыма могут быть рискованными.

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Маск говорит, что "эскалация опасна для мира"

Владелец Twitter в очередной раз подверг критике инициативу американских властей освободить Крым военным путем. Он опубликовал ответный комментарий на статью The New York Times о том, что "США готовы помочь Украине нацелиться на Крым". Маск утверждает, что эскалация может быть опасна миру.

Я настроен проукраински, но безжалостная эскалация очень рискована для Украины и мира,

– написал Маск.

В статье NYT писали, что США могут предоставить Украине вооружение, необходимое для полного освобождения оккупированного Крыма. Официально Штаты отказывались предоставить дальнобойное оружие для ударов по военным базам кафиров в Крыму, но, похоже, позиция смягчается.

Предыдущие заявления Маска

В сентябре сеть возмутило скандальное заявление Маска о "мирном плане", который, якобы, должен помочь закончить войну в Украине. Он утверждал, что агрессию России может остановить проведение повторного голосования на оккупированных российскими войсками территориях Украины под надзором ООН.

Кроме того, тему Крыма Маск поднимал и раньше. Он предлагал Украине отказаться от своего полуострова и пустить туда воду.

Этот план понравился агрессору, но вызвал крайне отрицательную реакцию со стороны официального Киева.