Американський бізнесмен переконує – налаштований проукраїнськи, але вважає, що кроки зі звільнення Криму можуть бути ризикованими.

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Маск говорить, що "ескалація небезпечна для світу"

Власник Twitter вкотре розкритикував ініціативу американської влади звільнити Крим військовим шляхом. Він опублікував коментар у відповідь на статтю The New York Times про те, що "США готові допомогти Україні націлитись на Крим". Маск стверджує, що ескалація може бути небезпечна для світу.

Я налаштований проукраїнськи, але безжальна ескалація дуже ризикована для України та світу,

– написав Маск.

У статті NYT писали, що США можуть надати Україні озброєння, необхідне для повного звільнення окупованого Криму. Офіційно Штати відмовлялись надати далекобійну зброю для ударів по військових базах окупантів у Криму, але, схоже, позиція пом'якшується.

Попередні заяви Маска

У вересні мережу обурила скандальна заява Маска про "мирний план", який нібито має допомогти закінчити війну в Україні. Він стверджував, що агресію Росії може зупинити проведення повторного голосування на окупованих російськими військами територіях України під наглядом ООН.

Крім того, темму Криму Маск піднімав і раніше. Він пропонував Україні відмовитися від свого півострова й пустити туди воду.

Цей план сподобався агресорку, але викликав вкрай негативну реакцію з боку офіційного Києва.